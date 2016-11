Freital schmückt sich Der Weihnachtsschmuck wird bis zum Freitag aufgebaut. An einer zentralen Stelle fehlt er in diesem Jahr allerdings.

Auf dem Platz des Handwerks wurden am Dienstag die Bäume mit Lichtern ausgestattet. © Karl-Ludwig Oberthür

Bis zum ersten Advent sind es nur noch wenige Tage. Die Stadt hat deswegen bereits am vergangenen Donnerstag begonnen, die Weihnachtsbeleuchtung entlang wichtiger Straße zu installieren. Insgesamt werden 79 Lichtmasten entlang der Dresdner Straße, der Burgker Straße sowie der Rabenauer Straße mit beleuchteten Stern- und Baummotiven geschmückt. Am Rathaus Potschappel sind traditionell zwei Lichtervorhänge und ein Bergmann installiert. Erstmals in diesem Jahr wird es drei Lichtervorhänge auch am Technologiezentrum am Neumarkt geben, wie die Stadt mitteilt.

Darüber hinaus stellt die Freitaler Strom und Gas (FSG) insgesamt zehn Weihnachtsbäume an zentralen Plätzen und Orten auf, zum Beispiel auf dem Platz des Handwerks, am Busbahnhof Deuben, am Bahnhof Hainsberg und in den einzelnen Ortsteilen. Fehlen wird ein Baum hingegen auf dem Neumarkt.

„Wegen der geplanten Arbeiten zur Umgestaltung des Vorplatzes kann hier in diesem Jahr kein Baum aufgestellt werden“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. „Der Stadtverwaltung war es aber wichtig, wenigstens die Pyramide zu präsentieren.“ Der Bauablauf werde entsprechend angepasst, sodass sie sich trotz der voraussichtlich Mitte Dezember beginnenden Arbeiten am angestammten Platz drehen könne. Die Mitarbeiter der FSG wollen bis spätestens Freitag mit der Installation der LED-Beleuchtung fertig sein. Am Dienstag wurden unter anderem die Weihnachtsbäume auf dem Platz des Handwerks und am Busbahnhof mit Lampen versehen. Diese sind übrigens mit der Straßenbeleuchtung gekoppelt. Sie gehen mit einbrechender Dunkelheit an und 22 Uhr aus. Am Morgen schalten sie 5 Uhr ein.

zur Startseite