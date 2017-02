Freital schafft Jobs für Schafe Die Tiere sollen sich um die Rasenflächen am Regenbecken kümmern. Für die Stadt bringt das zwei Vorteile.

Schafe sollen an Freitals Regenrückhaltebecken grasen. © Stadt Freital

In Freital gibt es insgesamt 14 sogenannte Regenrückhaltebecken. Bei starken Regenfällen sorgen sie dafür, dass Bäche und Flüsse nicht über die Ufer treten. Für einige der Rasenflächen rings um diese Becken hat die Stadt bislang mit einem Schäfer zusammengearbeitet. Weil dieser nun seinen Betrieb eingestellt hat, ist der städtische Abwasserbetrieb nun auf der Suche nach neuen Schafen. „Der Abwasserbetrieb möchte an der ökologischen Bewirtschaftung der Regenrückhaltebecken mit Schafen festhalten und bietet diese Rasenflächen als Weiden an“, so Rathaussprecher Matthias Weigel. Für die Stadt bringt die Beweidung mit Schafen gleich zwei Vorteile. Erstens spart sich die Verwaltung das regelmäßige Rasenmähen. Zweitens befestigen die Schafe mit ihren Hufen die Böschungen und verdichten den Boden.

Wie in den Vorjahren sollen die Schafe nach Bedarf von April bis Oktober eingesetzt werden. Der Abwasserbetrieb werde sich im Sinne des Tierschutzes vertraglich die artgerechte Tierhaltung zusichern lassen, so Weigel. So müsse die Haltung der Schafe durch deren Eigentümer regelmäßig kontrolliert werden. Neben der Prüfung der Weidezäune gehöre dazu auch, für ausreichend Trinken und Wetterschutz zu sorgen. „Überdies müssen die Eigentümer der Schafe über einen ausreichenden Versicherungsschutz verfügen.“

Kontakt zum Abwasserbetrieb telefonisch unter 0351 6479800 oder per E-Mail abwasser@twf-freital.de

