Freital ruft zum Frühjahrsputz Im gesamten Stadtgebiet soll am 29. April Müll gesammelt werden. Wer will, kann sich im Internet verewigen.

Pappbecher, Flaschen, Verpacken – der in Freital herumliegende Müll soll am Sonnabend gemeinschaftlich eingesammelt werden. © Symbolbfoto/Thorsten Eckert

Erstmals seit einigen Jahren organisiert die Freitaler Stadtverwaltung wieder einen zentralen Frühjahrsputz. Die Aktion in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) läuft am 29. April 2017 von neun bis zwölf Uhr im gesamten Stadtgebiet. Das Rathaus bittet alle Bürger, Vereine, Jugendklubs, aber auch Unternehmer und Gewerbetreibende, sich zahlreich zu beteiligen.

„Ich freue mich über eine rege Teilnahme. Bereits jetzt ein Dankeschön an alle, die mithelfen – auch für Beiträge zu einer sauberen Stadt im Alltag über den Frühjahrsputz hinaus“, sagt Oberbürgermeister Uwe Rumberg. Die Stadtverwaltung ist selbst mit einigen Mitarbeitern beim Frühjahrsputz dabei.

Bei der Aktion sollen Kunststoff, Metall, Glas, Papier, Holz und Gummi auf öffentlich zugänglichen Grundstücken und Plätzen gesammelt werden. Die Restabfälle werden dabei in Müllsäcke und der übliche Verpackungsabfall am besten in gelbe Säcke gesammelt. Restmüllsäcke können bis zum 28. April in den Rathausinformationen Deuben und Potschappel abgeholt werden. Die gefüllten Restmüllsäcke werden am 29. April von 10.30 bis 13 Uhr im Bauhof an der Tharandter Straße 5, bei der Freitaler Strom und Gas in der Potschappler Straße 2 und bei der Becker Umweltdienste GmbH am Sachsenplatz 3 entgegengenommen.

Wer möchte, kann ein Foto seiner Gruppe beim oder nach erfolgreichem Müllsammeln an die Stadtverwaltung senden: per Post an das Rathaus Potschappel, Büro des Oberbürgermeisters, Dresdner Straße 56, 01705 Freital, oder per Mail an amtsblatt@freital.de, Stichwort: Frühjahrsputz. Eine Auswahl der Bilder wird auf der Internetseite der Stadt und im Amtsblatt veröffentlicht. (SZ)

zur Startseite