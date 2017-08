Freital repariert etliche Straßen Mit einem Schnellverfahren werden ab Mittwoch Schlaglöcher beseitigt. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen.

© André Braun

Autofahrer in Freital können sich bald über bessere Straßenverhältnisse in einigen Vierteln freuen. Die Stadt lässt ab Mittwoch etliche Straßen mit einem Schnellverfahren auf Vordermann bringen. Wie das Rathaus mitteilt, betrifft das die Höckendorfer Straße, die Wurgwitzer Straße, die Pennricher Straße, ein Teilstück der Burgwartstraße, die Gartenstraße, Zur Wiederitz, den Lohberg, den Bernhard-Naumann-Weg, Am Raschelberg, die Bergmannstraße sowie den Heimstättenweg. Die Arbeiten dauern insgesamt voraussichtlich bis Freitag, 18. August. Während der Arbeiten ist das Parken auf den betreffenden Straßenabschnitten verboten.

Bei dem Verfahren wird eine bitumenhaltige Emulsion auf die alte Straßenoberfläche gespritzt und danach Splitt aufgetragen. Damit könne die Haltbarkeit der Straßen um fünf bis sieben Jahre verlängert werden, so das Rathaus. Der Splitt wird zunächst von einer Walze angedrückt und bleibt etwa eine Woche lang liegen. Die darüber fahrenden Autos verfestigen die neue Oberfläche in der Zeit zusätzlich. Nach einer Woche lässt die Stadt den restlichen Splitt abkehren. Er wird im Bauhof eingelagert und für andere Ausbesserungsarbeiten wiederverwendet. Die Stadt führt dieses Verfahren jährlich durch. Im vergangenen Jahr war unter anderem die Gorbitzer Straße in Pesterwitz dran. Die Straßen müssen bei dem Verfahren nicht lange gesperrt werden, sondern sind unmittelbar nach dem Aufbringen des Splitts wieder nutzbar. Etwa 50 000 Euro gibt die Stadt dafür aus.

zur Startseite