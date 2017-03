Freital plant weitere Flüchtlingsprojekte Die Stabsstelle Asyl zieht eine positive Bilanz – und hat für dieses Jahr viel vor.

Die Stadt Freital kündigt für dieses Jahr neue Projekte und Veranstaltungen zur Integration von Flüchtlingen an. Dazu setzt die Stadt weiterhin auf lokale Partner. Geplant sind zum Beispiel gemeinsame Sportturniere. „Mittelfristig soll eine weitere Annäherung des Asylsports an die hiesige Sportvereinslandschaft erfolgen“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. Außerdem arbeitet die Stadt weiterhin mit dem Verein Förderkreis Biotec zusammen. So soll die gemeinsame Veranstaltungsreihe „Filos“ fortgesetzt werden.

Auch nach neuen Partnern für Integrationsprojekte hält die Stadt weiter Ausschau. „Da sich die Asylbewerberzahlen seit geraumer Zeit deutlich entspannt haben, richten sich die Projekte vor allem an jene Asylbewerber, die einen längeren Zeitraum in Freital leben werden“, sagt Weigel. Ziel sei es, Begegnung mit einheimischen Mitbürgern zu ermöglichen.

Die bei der Stadt seit Ende 2015 angesiedelte Stabsstelle Asyl zieht eine positive Bilanz zu den bisherigen Integrationsprojekten. Zusammen mit ihren Partnern hat sie zahlreiche Veranstaltungen ins Leben gerufen, die durch Förderung des Freistaates finanziert wurden. Angebote gab es besonders in den Bereichen Sport, Kinder und Jugend sowie zur Verschönerung der Umgebung. Zur bisher geleisteten Arbeit und den Plänen für 2017 gibt es auf der Internetseite der Stadt eine Präsentation. (SZ)

