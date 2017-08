Freital plant Stadtspaziergänge Nach den Unternehmern will die Rathausspitze jetzt häufiger mit Anwohnern über Probleme in der Stadt sprechen.

Die Rathausspitze um Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) will künftig bei Stadtspaziergängen ins Gespräch mit Freitalern kommen. „Demnächst wollen wir eine Art Stadtspaziergang ins Leben rufen. Die Idee ist, dass wir mit der Verwaltungsspitze in den verschiedenen Stadtteilen unterwegs sind. Die Bürger vor Ort können uns dann sagen, was sie gut finden und wo der Schuh drückt“, sagte Rumberg der Sächsischen Zeitung. Wann genau das Format gestartet wird, ist noch offen – voraussichtlich im Herbst 2017 oder Frühjahr 2018. Das sei von terminlichen und organisatorischen Dingen abhängig. Ein ähnliches Format hatte Rumberg im Frühjahr ins Leben gerufen. Mit einer Unternehmertour will der Rathauschef alle zwei bis drei Monate Firmen in Freital besuchen. (SZ/win)

