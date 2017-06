Freital plant seine Zukunft

Warum braucht Freital so ein Konzept überhaupt? „Das Ziel ist es, festzulegen, wo die Reise einmal hingehen soll“, sagt die Leiterin des Stadtplanungsamts, Josephine Schattanek. „Aber vor allem auch, wo die Reise nicht hingeht.“ Also: Definiert sich Freital künftig zum Beispiel als eine Stadt des Wohnens oder als eine der Industrie? Das Stadtentwicklungskonzept soll somit einen Rahmen bilden, aus dem später verschiedene Entscheidungen abgeleitet werden – für ein Freital im Jahr 2030. Gebraucht wird das Insek auch, weil das alte schon in die Jahre gekommen ist. Es stammt aus dem Jahr 2001 und ist – weil sich etliche Rahmenbedingungen verändert haben – kaum noch brauchbar. Unter anderem mussten die Stadtplaner damals noch von einem schrumpfenden Freital ausgehen. Auf der Grundlage des Konzeptes wurden deshalb Wohnungen abgerissen. „Jetzt haben wir andere Ausgangsbedingungen“, so Schattanek. Grundlage des Konzeptes soll unter anderem die Bevölkerungsprognose für 2030 sein. Außerdem soll das Stadtentwicklungskonzept dabei helfen, Fördermittel zu bekommen. Die Geldgeber, also zum Beispiel der Freistaat, wollen meist einen Nachweis, dass ein Vorhaben nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern durchdacht ist. Dazu kann das Konzept dann herangezogen werden.

Was wird in dem Konzept stehen? Vereinfacht gesagt wird ein dicker Aktenordner dabei herauskommen. Es wird eine thematische Gliederung geben nach solchen Punkten, wie Demografie, Wohnen und Natur, sowie eine Gliederung nach Freitaler Stadtteilen und Ortschaften. Vorgeschlagen werden dann in dem Konzept Maßnahmen und Projekte. Auch ein grober Finanzierungsplan soll dazugehören. Teil des Konzeptes sind außerdem verschiedene Fachkonzepte, die schon entstanden sind oder noch entstehen, zum Beispiel das Radkonzept oder das Sportstättenkonzept. In dem Insek könnte am Ende zum Beispiel stehen, wie viele Hektar an zusätzlichen Wohnbauflächen die Stadt ausweisen muss, um den steigenden Bedarf zu bedienen und welche Auswirkungen das auf die Infrastruktur hätte. In dem Konzept wird aber nicht konkret stehen, dass die Fläche A oder B als Wohnbaufläche auszuweisen ist. Das wäre dann die sich daraus ergebende Aufgabe des Rathauses.

Wann soll das Konzept fertig sein? Ende 2019 soll das Papier veröffentlicht und dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt werden. Um Kosten zu sparen, hofft die Stadt auf Fördermittel. Der Antrag ist gestellt. Wenn das Geld bewilligt ist, kann eine Firma mit der Erstellung des Konzeptes beauftragt werden. Parallel dazu hat die Stadtverwaltung schon jetzt begonnen, das Konzept vorzubereiten. Unter anderem geht es dabei um eine Bestandsaufnahme des alten Stadtentwicklungskonzeptes.

Was soll die Erstellung des Konzeptes kosten? Im Haushalt eingeplant sind dafür 140000Euro – verteilt auf dieses und die kommenden beiden Jahre. Sollte Freital mit seinem Fördermittelantrag Erfolg haben, müsste die Stadt nur noch 28000 Euro davon aus der eigenen Tasche bezahlen. Dann hätte die Stadt Geld übrig für weitere detailliertere Fachkonzepte. Dass das Insek erstellt wird, ist aber nicht abhängig von den Fördermitteln. „Das Konzept kommt so oder so“, sagt Baubürgermeister Jörg-Peter Schautz.

Können die Freitaler bei dem Konzept mitreden? Ja. Im Unterschied zur Erstellung des vorherigen Stadtentwicklungskonzeptes ist diesmal eine umfassende Bürgerbeteiligung geplant – ähnlich wie zu dem Areal am ehemaligen Sächsischen Wolf. Wie und wann genau die Freitaler mitreden können, ist noch offen. „Wir befinden uns noch in einem sehr frühen Stadium“, so Schattanek. Sie kann sich Workshops zu bestimmten Themen oder auch thematische Spaziergänge durch bestimmte Gebiete Freitals vorstellen.