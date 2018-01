Freital kauft mobilen Blitzer Nach Diskussionen um Raserei soll dieses Jahr mehr geblitzt werden. Dem Vorschlag der AfD folgte der Stadtrat aber nicht.

Freital. Die Stadt Freital will in diesem Jahr eine neue mobile Geschwindigkeitsmessanlage erwerben. Dafür sind 52 000 Euro im Haushalt eingeplant. Die umgangssprachlich auch als „Blitzer“ bezeichnete Anlage kann mobil in einem Fahrzeug oder separat am Straßenrand aufgestellt zum Einsatz kommen. Sie solle zusätzlich zur bereits vorhandenen Messanlage eingesetzt werden, heißt es aus dem Rathaus.

Zudem wird auch eine neue Geschwindigkeitsanzeigetafel gekauft. Dafür hat die Stadt 2 500 Euro eingeplant. Die Tafel misst die herannahenden Fahrzeuge und zeigt deren Tempo an – meistens kombiniert mit lachenden Gesichtern für vorbildliches Fahren und Schmollmund für Raser. Sie soll an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet, zum Beispiel für Kindereinrichtungen und Schulen, oder auch in Wohngebieten aufgebaut werden und die Autofahrer für die Einhaltung des vorgeschriebenen Tempos sensibilisieren. Freital hat bereits eine solche Tafel, diese soll aber mit dem Neukauf nicht aussortiert werden.

Stadtrat Norbert Mayer (AfD) stellte bei der Diskussion um den Haushaltsplan im Stadtrat den Antrag, zwei weitere Tempowarntafeln, also insgesamt drei, zu kaufen. „Ich habe mir das in einem Wilsdruffer Ortsteil mal angesehen, dort ist eine solche Tafel an einem Lichtmast montiert und wird über eine Solarzelle versorgt. Das kann ich mir auch in Freital an kritischen Stellen vorstellen“, sagte Mayer. Der Vorschlag wurde aber mehrheitlich abgelehnt. Man wolle jetzt erst mal testen, wie gut die neue mobile Tafel funktioniere und was sie bewirken kann, hieß es aus dem Gremium. Überzeuge das Verfahren, könne man immer noch investieren und weitere Tempotafeln anschaffen.

