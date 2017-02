Freital ist mit Autofahrern gnädig

Dippoldiswalde blitzte 22-mal mobil und ging dabei zwölf Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Die meisten Messungen fanden demnach vor der Förderschule in Reinholdshain statt. Pirna baute seine Anlage an 23 Tagen auf, meist im Kern der Innenstadt und im Ortsteil Sonnenstein. 14-mal erfolgten die mobilen Messungen aufgrund von Bürgerhinweisen.

Am häufigsten waren Freitaler Ordnungshüter im vergangenen Jahr mit einer mobilen Anlage unterwegs: an 53 Tagen. Dem Rathaus zufolge wurde diese am häufigsten auf der Dresdner Straße und der Poisentalstraße aufgebaut. Allen Messungen gingen Bürgerhinweise voraus.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2016 hatte die Kreisverwaltung mit Einnahmen in Höhe von rund drei Millionen Euro aus Buß- und Verwarngeldern kalkuliert. Das betrifft aber nicht nur die Verkehrsüberwachung, sondern zum Beispiel auch illegale Müllentsorgungen. Laut Aussage des Landratsamtes erhebt der Kreis nicht gesondert, wie viel Geld allein aus der Verkehrsüberwachung auf dem Konto landet. Mit rund zwei Dritteln handelt es sich beim Großteil der Einnahmen aber um Verwarngelder, nur ein Drittel machen Bußgelder aus. Die Einnahmen aus den Blitzanlagen fließen in die Kreiskasse, die Kommunen bekommen nichts davon. Dafür muss der Landkreis aber auch alle Kosten decken.

Fakt 4: Kurioses passiert im Landkreis immer wieder

Aufnahmen von Blitzanlagen sind hin und wieder Beweise in Strafverfahren, bei denen es nicht um die eigentliche Geschwindigkeitsübertretung geht. Fahrzeugdiebstahl ist ein Beispiel dafür. Ansonsten kommt es bei Blitzern, die an steilen Straßen stehen, manchmal vor, dass sie bei rasant vorbeirauschenden Radfahrern auslösen. Am häufigsten sei das bei der Anlage in Stolpen der Fall.

Von einem besonderen Fall erzählt Marcel Hänchen vom Dippoldiswalder Ordnungsamt. 2016 wurde eine Ärztin geblitzt, die sofort danach zur Messstelle zurückfuhr und sagte, dass sie mit ihrem privaten Fahrzeug zu einem Notfall unterwegs sei. Hänchen: „Die Dame hielt sich trotz des angeblich dringenden Notfalls einige Minuten an der Messstelle auf und bat um die Einstellung des Verfahrens.“