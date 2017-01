Freital hat künftig eine Stadtplanerin Das Stadtplanungsamt bekommt eine Chefin. Für sie stehen schon erste große Projekte an.

Seit diesem Jahr hat die Stadt Freital eine Stadtplanerin. Wie die Stadtverwaltung bestätigt, wird Josephine Schattanek ab Januar den Leitungsposten im Stadtplanungsamt übernehmen.

Mit der Besetzung verbunden ist auch eine Umstrukturierung innerhalb der Ämter im Rathaus. So wird die Untere Bauaufsichtsbehörde, die bisher direkt dem zweiten Bürgermeister unterstellt war, an das Stadtplanungsamt angegliedert. Außerdem wird das Stadtplanungsamt weiterhin für die Sachgebiete Bauleitplanung/Stadtentwicklung und Stadtsanierung/Wohnungsbauförderung zuständig sein. Zu den Aufgaben der neuen Stadtplanerin gehört neben der Koordinierung aller Amtsbereiche unter anderem auch die Planung der gesamtstädtischen Entwicklung. Außerdem hat sie die Fäden für bauliche Planungsverfahren und Sanierungsprojekte in der Hand. „In Freital gibt es in vielen dieser Bereiche aktuell und auch künftig umfangreiche Aufgabenstellungen und Herausforderungen zu meistern, die entsprechend personell untersetzt sein sollen“, sagt Stadtsprecher Matthias Weigel. Eines der ersten großen Projekte wird das Stadtentwicklungskonzept sein, das überarbeitet werden muss.

Da es sich um eine Leitungsposition handelt, musste der Stadtrat der Besetzung der Stelle seine Zustimmung geben. (SZ/cb)

