Freital hat einen neuen Stadtrat Steffen Üregi folgt dem verstorbenen Norbert Frost in die CDU-Fraktion.

© dpa

Nach dem Tod von Stadtrat Norbert Frost hat die CDU einen Nachfolger gefunden. Der Verwaltungsbeamte Steffen Üregi wurde in der jüngsten Sitzung des Stadtrates vereidigt und ist nun Mitglied der stärksten Fraktion im Freitaler Stadtrat. Üregi ist schon seit einigen Jahren im Stadtverband der Christdemokraten aktiv. Zuletzt war er an der Organisation einer Ideenrunde zur Zukunft Freitals in den Ballsälen Coßmannsdorf beteiligt. Frost war im November nach langer Krankheit verstorben. Der Pesterwitzer saß von 1990 bis 1994 im Dresdner Stadtrat. 2002 kam Frost mit seinem Umzug nach Pesterwitz in den Freitaler Stadtrat. Nach der Kommunalwahl 2004 stand er an der Spitze der CDU-Fraktion. Zuletzt war er neben seiner Tätigkeit als Stadtrat auch in der Senioren-Union auf Kreisebene aktiv. (SZ/win)

zur Startseite