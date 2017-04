Freital gestattet einen verkaufsoffenen Sonntag In diesem Jahr wird es nur einen verkaufsoffenen Sonntag für die Stadt Freital geben.

Es gibt in diesem Jahr nur einen verkaufsoffenen Sonntag in Freital. © Symbolfoto: Uwe Soeder

In Freital wird es dieses Jahr nur einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen. Demnach dürfen die Händler am 17. Dezember, dem dritten Adventssonntag, ihre Läden zwischen 12 und 18 Uhr öffnen. Vor allem für die im Weißeritzpark ansässigen Händler ein günstiger Termin. Denn an diesem Tag feiert Hainsberg das Stollenfest. Die Händler sind nicht verpflichtet, an diesem Tag zu öffnen. Außerdem dürfen die Geschäfte im gesamten Stadtgebiet öffnen.

Die Verwaltung hatte das Datum vorab mit Vertretern der örtlichen Händlerschaft und der Kirchgemeinden abgestimmt. Das Gesetz erlaubt Kommunen, bis zu fünf verkaufsoffene Sonntage im Jahr zu bestimmen. Die Tage müssen dabei an einen besonderen Anlass geknüpft sein.

Im vergangenen Jahr gab es in Freital zwei verkaufsoffene Sonntage in der Adventszeit. Dieses Jahr allerdings wäre es mit einem zweiten Einkaufssonntag terminlich eng geworden, da Heiligabend auf den vierten Advent fällt. (SZ/cb)

