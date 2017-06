Freital feiert den Bergmann Am Sonntag steigt der Bergmannstag auf Schloss Burgk mit vielen Programmpunkten. Einer fehlt aber.

Ausstellungen, Präsentationen und Konzerte sind nur einige der Punkte, die am morgigen Sonntag auf Schloss Burgk auf dem Programm stehen. Die Städtischen Sammlungen geben in mehreren Ausstellungen Einblicke in die regionale Stadt- und Bergbaugeschichte.

Eine Vorstellung über die Welt des Steinkohlebergbaus können sich die Besucher hierbei etwa während der ganztägig stattfindenden Führungen durch die Ausstellung „Faszination Steinkohle“ machen. Das ebenfalls auf dem Schlossgelände befindliche Bergbaumuseum lädt ebenfalls zur Besichtigung seiner Bergbauschauanlage ein. Hier können unter anderem „Dorothea“ – die erste elektrisch betriebene Grubenbahn der Welt – sowie ein 295 Millionen Jahre altes Steinkohleflöz besichtigt werden. Die Ausstellung „Geheimnisvolle untertägige Welt im Erzgebirge“ im Steigersaal des Schlosses ist eigens an diesem Tag zu sehen.

Die Sammlung befasst sich mit der Montanregion Erzgebirge/Krusnohori. Vorgestellt werden Bergstädte, Siedlungen und Baudenkmale der Region, wie beispielsweise der „Saubergschacht“ im erzgebirgischen Ehrenfriedersdorf. Anhand zahlreicher Informationen und Bilder zur mehr als 800-jährigen Bergbaugeschichte im deutschen und tschechischen Erzgebirge unterstützt die Ausstellung damit die Bewerbung der Montanregion auf den UNESCO-Welterbetitel. Teil der Ausstellung ist ebenfalls eine Mineralienschau. Der wegen Frostschäden geschlossene Schauschacht auf dem Gelände des Bergbaumuseums kann hingegen am Sonntag nicht besichtigt werden. Wann die Anlage wieder besucht werden kann, ist derzeit noch offen.

Kulturell umrahmt wird der Bergmannstag durch ein Veranstaltungsprogramm für Groß und Klein. Für den richtigen Klang sorgen unter anderem das Blasorchester „Elbflorenz“ des Musikvereines Dresden 71, der Spielmannszug Nossen sowie das Open-Air-Konzert „Jazz im Schloss“, das am Abend auf der Schlosshofbühne stattfindet. Als besonderen Höhepunkt verspricht die Stadt das Konzert des für seine Mitwirkung an zahlreichen Bergparaden bekannten Bergmusikkorps Saxonia Freiberg um 15.30 Uhr auf der Schlosshofbühne.

Für die jüngeren Besucher hält der Bergmannstag ebenfalls ein umfangreiches Programm bereit. Beim Bergmanns-Wettkampf-Spielerparcours können sich die Kinder unter anderem beim Zielwerfen in historische Bergbauförderwagen, sogenannte Hunte, oder dem Durchrobben einer Stollenröhre messen.

Das Bergbaumuseum Oelsnitz ist im Schlosshof ebenfalls mit einem Stand vertreten und hat unter anderem eine Schatzsuche, zahlreiche Bastelangebote sowie ein Steinkohle-Bergbau-Quiz mit Gewinnspiel und Glücksrad vorbereitet. Als besonderes Angebot der Stadt Freital erhält am Sonntag zusätzlich jedes Kind unter 18 Jahren bei Vorlage der Familienkarte Carli am Stand der Stadtverwaltung im Schlosshof eine Zuckerwatte gratis.

Für alle Besucher des Bergmannstages öffnen sich die Tore von Schloss Burgk zwischen 10 und 17 Uhr. Für Schlosshof, Steiger- und Knappensaal ist der Eintritt frei.

Städtische Sammlungen Freital: vier Euro, drei Euro ermäßigt, Abendveranstaltung „Jazz im Schloss“, Vorverkauf im Hains: zehn Euro, Abendkasse: zwölf Euro

