Freital erhöht die Hundesteuer Hundebesitzer müssen ab Januar deutlich mehr zahlen. Im Vergleich zu anderen Städten ist der neue Betrag aber moderat.

Er kostet künftig mehr: Nach fast 20 Jahren erhöht die Stadt Freital die Hundesteuer. © dpa

Die Stadtverwaltung verlangt von Freitals Hundebesitzern ab dem kommenden Jahr mehr Geld. Wie der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung bestätigte, steigt die Hundesteuer ab 1. Januar 2017 von derzeit 45 Euro auf 60 Euro für den ersten Hund. Für alle weiteren Hunde sind künftig jeweils 120 Euro statt 90 Euro zu zahlen. Halter von sogenannten Kampfhunden müssen 480 statt 360 Euro an die Stadt überweisen. Die sogenannte Zwingersteuer, die vor allem Züchter mit großen Gehegen zahlen müssen, steigt von 108 auf 150 Euro. Im Stadtrat war aber nicht jeder der Volksvertreter mit der drastischen Erhöhung einverstanden. „Wir sollten gerade ältere Leute nicht über Gebühr belasten“, sagte der Linken-Fraktionschef Michael Richter. Er wollte die Gebühr bei 45 Euro belassen. Reinhard Nagel von den Bürgern für Freital sprach sich für eine geringere Erhöhung auf 50 Euro aus. Beide Stadträte konnten sich mit ihren Anträgen jedoch nicht durchsetzen. 14 der 22 anwesenden Stadträte stimmten für den Vorschlag des Rathauses. „Die Erhöhung auf 60 Euro ist vertretbar“, sagte Norbert Mayer, Fraktionschef der AfD. Zum letzten Mal erhöht wurde die Hundesteuer 1998. Damals stieg sie von 80 auf 90 D-Mark.

Mayer wies außerdem darauf hin, dass die Zahlungen bei einem entsprechenden Antrag, wie bisher auch, vierteljährlich möglich seien. Das sei vor allem für einkommensschwächere Menschen wichtig. Für alle anderen führt die Stadt ab Januar eine jährliche Zahlung ein. Wie aus der entsprechenden Steuersatzung hervorgeht, wird der Betrag nun jeweils am 1. Juli fällig und gilt dann für das jeweilige Kalenderjahr. Wer seinen Hund im Laufe des Jahres anmeldet, muss einen anteiligen Betrag zahlen.

Mit der neuen Hundesteuer liegt Freital im Mittel der umliegenden Städte und Gemeinden. Dippoldiswalde verlangt 70 Euro für den ersten Hund, Pirna 90 Euro und Dresden gar 120 Euro. In Bannewitz kostet ein Hund hingegen nur 40 Euro, in Glashütte 50 Euro und in Kreischa ebenfalls 50 Euro. Durch die Erhöhung der Hundesteuer verspricht sich die Stadt Freital Mehreinnahmen von 20 000 Euro. Derzeit sind 1 300 Hunde in Freital registriert.

