Freital blickt auf 2016 zurück In einer Chronik hält die Stadt seit 16 Jahren ihren Jahresrückblick fest.

Die Freitaler Stadtverwaltung hat die Ereignisse aus dem vergangenen Jahr in einem Jahresrückblick zusammengestellt. Wie das Rathaus mitteilt, fasst er auf 38 Seiten das Geschehen in Freital von Januar bis Dezember 2016 zusammen – von Festen und Ausstellungen über Personalien und Ehrungen bis hin zu wichtigen Investitionen und Errungenschaften und so weiter.

Bereits seit dem Jahr 2000 gibt die Stadtverwaltung Freital jährlich eine Chronik heraus, in der die Ereignisse des zurückliegenden Jahres festgehalten sind. Der Jahresrückblick informiert in kurzen Beschreibungen und reich bebildert über wichtige, aber natürlich längst nicht alle Geschehnisse im Stadtleben. Der Jahresrückblick 2016 ist als PDF-Dokument im Internet abrufbar unter www.freital.de, Rubrik Bürger & Stadt, in der Kategorie Wissenswertes unter Jahreschronik. Dort sind auch weitere Rückblicke aus den vorhergehenden Jahren zu finden. (SZ)

