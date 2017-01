Gut zu wissen Freital bekommt neuen Internetauftritt Das jetzige Portal ist veraltet. Künftig soll freital.de moderner, informativer und komfortabler für die Nutzer sein.

Im vergangenen Jahr hat die Stadt eine Internetseite für die Familienkarte Carli gestartet. So in etwa soll auch der neue Internetauftritt Freitals aussehen.

Die letzte Nachricht stammt vom 13. Dezember 2016. Wer heute einen Blick auf die Internetseite der Stadt Freital wirft, wird dort nicht viel Neues entdecken. Dass die Bauarbeiten am Neumarkt begonnen haben, ist auf der Startseite die aktuellste Mitteilung. Auch das Aussehen von freital.de entspricht schon lange nicht mehr den derzeitigen Standards. Dass Freitals Visitenkarte im Internet dringend überarbeitet werden muss, hat nun auch die Stadtverwaltung erkannt. 25 000 Euro investiert das Rathaus in einen neuen Auftritt. Spätestens zur Jahresmitte soll alles fertig sein.

„Der laufende Internetauftritt stammt in den wesentlichen Grundzügen aus dem Jahr 2003“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. „Nach der langen Zeit ist eine Weiterentwicklung sinnvoll und notwendig.“ Die Seite müsse vor allem an die mittlerweile gängigen Standards des Internets angepasst werden. Der neue Internetauftritt soll so programmiert werden, dass er moderner aussieht und nicht nur am Computer, sondern auch auf Smartphones leserlich angezeigt wird.

Zum sächsischen Behördenwegweiser Amt24 wird eine Schnittstelle eingerichtet. „Außerdem wird die Suchfunktion für die Seite weiterentwickelt und künftig präsenter sein, ebenso die Bereiche Aktuelles/Veranstaltungen“, so Weigel. Zu den meisten Adressen werden interaktive Karten hinterlegt.

Bei der Programmierung der neuen Internetseite setzt die Stadt auf die Software eines Lübecker Unternehmens. Das System wird auch schon jetzt genutzt, kommt aber künftig in der neuesten Version zum Einsatz. „Verschiedene Module sind erweitert oder auf unsere Bedürfnisse hin angepasst worden“, so Weigel. Er schätzt, dass zurzeit schon rund zwei Drittel der Arbeiten im Hintergrund geschafft sind. „Zielstellung bleibt, spätestens bis Jahresmitte mit der neuen Seite an den Start zu gehen.“ Danach soll auch der Intranetauftritt der Verwaltung überarbeitet werden.

Übrigens soll der neue Internetauftritt auch aktueller sein als der alte. Die Verantwortung für die Seite liegt beim Büro des Oberbürgermeisters. Die verschiedenen Fachämter im Rathaus liefern aber zu. Der Kreis der Redakteure, die künftig für freital.de schreiben, wurde schon erweitert.

