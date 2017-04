Freitag nach eins in Tschechien Das alte Sprichwort, nach dem zu dieser Zeit jeder seins macht, gilt im Nachbarland noch immer.

Der Korrespondent sichtlich gut gelaunt beim Arbeiten auf der Terrasse seiner Prager Wohnung. © Privat

Es gibt – offen gesagt – Schlimmeres als ein Leben als Auslandskorrespondent. Ich beispielsweise sitze seit dem Einzug des Frühlings in Prag nicht in einem gewöhnungsbedürftigen Großraumbüro wie die Kollegen der SZ in Dresden, sondern auf der Terrasse meiner Wohnung, die so ab 10.30 Uhr von der Sonne beschienen wird. Um mich herum singen Amseln und Meisen, und auch Schmidts Katze räkelt sich in der Sonne.

Nur dann und wann passiert Folgendes: Die Kollegen aus Deutschland rufen an, denn sie brauchen – und das natürlich sofort – ein Stück von mir. Vielleicht hat sich die Kanzlerin oder jemand sonst in Berlin zu irgendetwas irgendwie geäußert. Und nun sammelt man bei allen Korrespondenten Reaktionen auf diese Äußerung. Mitten in der Woche mag so was ja noch angehen. Wenn ich Glück habe, handelt es sich um ein gewichtiges außenpolitisches Thema – dann kann ich die Presseabteilungen von Regierung, Präsidentenamt und Außenministerium anrufen. Doch von allen höre ich in der Regel nur: Wir kennen die Aussage von Herrn/Frau XYZ aus Berlin noch gar nicht. Also: „Lieber Herr Schmidt, schicken Sie uns doch einfach eine Mail mit dem, was da gesagt wurde. Und dann bekommen Sie schnellstmöglich eine Antwort.“

Der Begriff „schnellstmöglich“ ist in Tschechien dehnbar. Sehr dehnbar. Er kann auch mal bis zu einer Woche dauern. Dann kann ich die Antwort bestenfalls auf meinem Computer speichern. Sollte jedoch die dringende Anfrage der Kollegen sogar ausgerechnet auf einen Freitag fallen, muss ich nicht einmal zum Telefon greifen. Denn in Tschechien gilt der alte sozialistische Grundsatz „Freitag ab eins macht jeder seins“ noch immer.

Das hat natürlich nichts mit dem Sabbat zu tun, der am Freitag mit Einbruch der Dunkelheit beginnt. Tschechien ist nicht Israel. Auch nicht mit dem Christentum, bei dem die Gläubigen freitags in besonderer Weise des Leidens und der Kreuzigung Christi gedenken. Tschechien ist herzlich unchristlich.

Nein, der Tscheche – auch der tschechische Beamte in der Regierung –, ist anders gepolt: Er sehnt sich – seit Montag – nach seinem Wochenende, das er in der Regel auf seinem Wochenendgrundstück verbringt, seiner „chata“ oder „chalupa“, einem einfachen Holzhäuschen mit Garten drum herum, oder auch einem größeren Anwesen. Dort schindet er sich, weil es immer etwas am Gehöft oder mittenmang bei den Pflanzen zu tun gibt, und belohnt sich am Abend mit einem oder (meist) mehreren Bierchen aus dem kühlenden Wassereimer. Freitag nach eins konzentriert sich der Tscheche auf die Staunachrichten des tschechischen Radios, die ihm die Fahrt ins Grüne stets vermiesen.

Der frühere Korrespondent des tschechischen Hörfunks in Berlin, der inzwischen seit einigen Jahren in London tätige Jiri Hosek, ist vor einiger Zeit nach seinen Erfahrungen mit den dortigen deutschen Behörden in einem „Notfall“ gefragt worden – also, wenn er für seine Redaktion eilig eine Reaktion einholen sollte. Hosek nutzte die Chance, um die Deutschen über den grünen Klee zu loben. Er habe von denen sogar am Freitagabend nach 22 Uhr noch ausführliche Dossiers bekommen – mit der Entschuldigung, dass es etwas länger gedauert habe. In London müsse er solche Fragen gar nicht erst stellen. Dort antworte eh niemand. Auch in der Woche nicht.

Nach diesem Beitrag ruft mich nun hoffentlich niemand mehr aus Dresden in einem „Notfall“ an. Einen solchen kenne ich nicht. Schon gar nicht freitags nach eins.

