Freitag braucht Platz für seinen Knöchel Die Weltelite fliegt in Stiefeln der Firma Rass aus Schönheide von den Schanzen.

Noch ein prüfender Blick. Rass-Schuhe sind ein Muss in der Szene. © dpa

Skispringer haben Kunst an den Füßen. Die bei den Topstars individuell angepassten Sprungstiefel sind das Resultat orthopädischer Handwerkskunst. Fast alle Skispringer und Nordische Kombinierer, die im Weltcup am Start sind, bevorzugen seit Jahrzehnten die Sprungstiefel aus Schönheide im Erzgebirge.

Auch Richard Freitag schwört auf die dort beheimatete Firma Rass. Dem Sachsen aus Breitenbrunn machen die Nachwirkungen einer schon länger zurückliegenden Knochenhautentzündung immer wieder zu schaffen. „Ich habe mit meinem linken Knöchel nach wie vor Probleme, deshalb war ich vor der Tournee wieder in Schönheide“, erzählte der 25-jährige Sportsoldat vor dem dritten Springen in Innsbruck. Die Schwierigkeit im Falle Freitag besteht darin, dass „der Schuh am Knöchel komplett frei sein muss“, obwohl Sprungstiefel generell maximal fest zugeschnürt sein müssen. Es wurde Schritt für Schritt ausgefräst und angepasst, wie Freitag berichtete. „Jetzt passt es.“

Im Tross der Weltcup-Skispringer gibt es nur zwei Einzelgänger, die keine Rass-Produkte tragen: der bei der Tournee fehlende finnische Oldie Janne Ahonen, der ein Uralt-Modell der heimischen Marke „Jalas“ an den Füßen trägt, und der Österreicher Manuel Fettner, der bereits seit drei Jahren an einem Skistiefel tüftelt, der von einer Plasteschale umhüllt wird. „Ein perfekt sitzender Stiefel ist eine wichtige Voraussetzung für einen optimalen und sicheren Flug. Da sind immer Ideen im Umlauf“, sagt Tom Rass, Chef des seit über 50 Jahren existierenden Unternehmens.

Der 53-Jährige, der selbst früher Skispringer war, sieht rund 30 verschiedene Details, die man an einem Sprungschuh verändern kann, alles in individueller Abstimmung mit dem Athleten. Ein gegenwärtiges Thema ist die unterstützende Funktion des Schuhs bei der Skiführung während des Fluges. Um nach dem Absprung vom Schanzentisch die optimale Tragfläche für den Aufwind zu haben, dürfen die Ski nicht seitlich angekippt sein, sondern müssen plan in der Luft liegen. „Dabei kann man dem Springer mit einer spezifischen Gestaltung der Sohle helfen“, erklärt Rass, der auch die berufliche Qualifikation eines Orthopädiemeisters besitzt.

Als neuesten Coup führt der Firmenchef das 3-D-Scannen des Fußes an. „Wir haben uns für diese aufwendige Investition entschieden, weil wir überzeugt davon sind, dass es die präziseste Messung ist für den Bau eines passgenauen Schuhs“, meint Rass. Mit der Kombination von Handarbeit und Hightech-Elementen sieht sich der Weltmarktführer bei Skisprungstiefeln für die Zukunft gut gerüstet.

Dass anderenorts wie in Tschechien (HOP) und Slowenien (Slatnar) inzwischen auch Sprungschuhe entwickelt, getestet und schon produziert werden, sieht Rass gelassen. Die Erfahrungen, die das sächsische Unternehmen seit der Gründung 1962 in der Zusammenarbeit mit Sportlern, Trainern und Wissenschaftlern gemacht hat, kamen und kommen nicht nur Skisprungstars wie Jens Weißflog, Simon Ammann, Peter Prevc und Richard Freitag zugute. Sie fließen auch ein in die Serienproduktion von Schuhen für andere Sportarten sowie in die Maßanfertigung orthopädischer Schuhe. Alles in allem verlassen monatlich rund 500 Paar Schuhe die Firma.

