Freistaat zahlt Zeche Den vier Gemeinden, die Gewerbesteuer an Vattenfall zurückzahlen mussten, will Sachsen finanziell helfen.

Gute Geschäfte hat Vattenfall mit dem Tagebau Reichwalde zuletzt nicht mehr gemacht. Das haben die angrenzenden Gemeinden bei der Gewerbesteuerrückzahlung schmerzhaft zu spüren bekommen. Nun will Sachsen wenigstens für die gezahlten Zinsen aufkommen. © Archivfoto: André Schulze

Region. Die gewaltigen Gewerbesteuerrückzahlungen haben den Gemeinden Boxberg, Kreba-Neudorf, Rietschen und Weißwasser in der Vergangenheit stark zugesetzt. Gegrämt hat die Verantwortlichen dabei, dass sie nicht nur das fest eingeplante und benötigte Geld an den Konzern zurückzahlen mussten, sondern Vattenfall auch Zinsen verlangte. Rechtlich ist das nicht zu beanstanden. In finanzielle Schwierigkeiten hat das die Kommunen dennoch gebracht. Nun will der Freistaat Sachsen helfen und plant offenbar, die vier Gemeinden im Landkreis Görlitz zumindest für die gezahlten Zinsen zu entschädigen. Insgesamt 365 000 Euro stellt das Land Boxberg, Kreba-Neudorf, Rietschen und Weißwasser gemeinsam in Aussicht.

Noch bis Ende August können die vier Gemeinden dem Landkreis Vorschläge unterbreiten, was mit ihrem Anteil geschehen soll. Wer wie viel Geld erhält, ist dabei gegenwärtig noch offen. In Boxberg rechnet Hauptamtsleiter Arian Leffs damit, dass der größte Teil der Summe Boxberg zu Gute kommen wird. Denn die Gemeinde hat alleine 2016 zwölf Millionen Euro Gewerbesteuer zurückgezahlt und wohl auch den größten Teil der Zinslast getragen. Die Boxberger Verwaltung hat bereits Vorstellungen, was mit der angekündigten Bedarfszuweisung passieren soll. Die Boxberger wollen den Eigenanteil beim Breitbandausbau senken. Denn auch wenn sich die Gemeinde an diesen Kosten nur mit zehn Prozent beteiligen muss, entspricht das laut Arian Leffs einer Summe von 1,3 Millionen Euro.

In seinem Angebot an die Kommunen hat der Freistaat darauf bestanden, dass mit dem Geld die Infrastruktur in den Gemeinden verbessert wird. „Es soll etwas Nachhaltiges sein, das die Gemeinde auch nachhaltig entlastet“, erklärt Kreba-Neudorfs Bürgermeister Dirk Naumburger seinen Gemeinderäten vergangene Woche. In Kreba könnte mit dem Geld der Toilettenbereich der Schule weiter modernisiert werden. Oder aber Kreba-Neudorf investiert es in neue Sportgeräte und Schränke für die Turnhalle, die laut Plan ab dem kommenden Jahr saniert wird. Dirk Naumburger ist für Vorschläge offen. Auch wenn er genau wie die Boxberger noch nicht genau sagen kann, wie viel Geld der Freistaat am Ende nun wirklich überweist. Der Bürgermeister schätzt, dass seine Gemeinde rund 10 000 Euro erhält.

Nachbar Rietschen, erzählt Dirk Naumburger, habe sich offenbar schon darauf verständigt, mit dem Geld den Eigenanteil für den Internetausbau zu senken. Ähnlich wie es auch Boxberg vorschwebt. In Weißwasser ist Oberbürgermeister Torsten Pötzsch am Montag von der guten Nachricht überrascht worden. Der Stadt sei erst vor wenigen Tagen ein Antrag auf Entlastungen abgelehnt worden, erzählt er. Ob die in Aussicht gestellte Summe von 365 000 Euro wirklich alle gezahlten Zinsen abdeckt, bezweifelt Torsten Pötzsch. Ihmzufolge habe nur Weißwasser aufgrund der Gewerbesteuerrückzahlung schon Zinsen in Höhe von rund 200 000 Euro zahlen müssen.

Die Gewerbesteuerrückzahlungen der Gemeinden an Vattenfall haben sich in diesem Jahr sogar auf den Etat des Landkreises Görlitz ausgewirkt. Der Finanzbeigeordnete Thomas Gampe hatte vor dem Kreistag erklärt, dass der Kreis wegen der Rückzahlungen rund 6,5 Millionen Euro weniger über die Kreisumlage einnimmt. Zur Berechnung der Umlage dienen nämlich die Einnahmeposten der Kommunen. Verringern sich diese, dann verringert sich auch die Basis für die Kreisumlage. Für den Landkreis Görlitz ist die Umlage die einzige direkte Einnahmequelle neben den Zuweisungen vom Freistaat. Denn anders als die Kommunen erhebt er keine Steuern.

Insgesamt mussten Boxberg, Weißwasser und Co im vergangenen Jahr rund 25 Millionen Euro Gewerbesteuer an Vattenfall zurückzahlen, Boxberg schulterte dabei beinahe die Hälfte allein. Der schwedische Staatskonzern hat die geforderten Rückzahlungen mit fallenden Strompreisen begründet. Dadurch seien die Zahlen für das Braunkohlegeschäft korrigiert worden, weswegen Vattenfall weniger Steuern für vergangene Jahre entrichten musste.

Vattenfall selbst hat sich Ende vergangenen Jahres aus der Lausitz zurückgezogen. Die bis dato zum schwedischen Konzern gehörenden Tagebaue, Kraftwerke und weiteren Betriebsanlagen firmieren seither als Leag. Unter dieser Dachmarke gibt es neben der Lausitz Energie Bergbau AG außerdem noch die Lausitz Energie Kraftwerke AG.

