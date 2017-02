Freistaat will die Röder beräumen Die Talsperrenverwaltung kündigt an, dass es an dem Fluss nicht bei Baumfällungen bleibt.

Robinien, Eichen, kranke Eschen – insgesamt 14 Bäume am Ufer der Kleinen Röder bei Koselitz hat die Landestalsperrenverwaltung durch Mitarbeiter der Riesaer Flussmeisterei roden lassen. „Die Bäume mussten gefällt werden, weil sie sich zum Radweg hin neigten“, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage. „Es bestand die Gefahr, dass sie entwurzelt werden und dadurch Personen gefährdet sind oder der Radweg beschädigt wird.“ Daneben seien „Gehölzpflegemaßnahmen durchgeführt“ worden. Die Arbeiten hätten auf Grundstücken stattgefunden, die im Eigentum des Freistaates Sachsen sind, erklärt die Landesbehörde. Die Baumfällungen entlang des Radwegs hatten unter Anwohnern in Koselitz für Aufsehen gesorgt. Sie kritisieren die Baumfällungen als zu radikalen Eingriff in die Naturidylle der Röderaue.

Unterdessen kündigt die Talsperrenverwaltung in ihrer Antwort an, die Kleine Röder beräumen zu wollen. Details nannte die Sprecherin nicht, auch ein Termin stehe noch nicht fest. Mit der künftigen Beräumung stünden die jetzigen Baumfällungen und Gehölzpflegemaßnahmen allerdings in keinem Zusammenhang. (SZ/ewe)

