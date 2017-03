Freistaat sucht das schönste Haus Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Landeswettbewerb Ländliches Bauen. Bis 28. April kann man sich bewerben.

Auch diese umgebaute Scheune in Hermsdorf am Wilisch hatte sich vor einigen Jahren um das schönste Haus beworben. © Archivfoto: Egbert Kamprath

„Wer hat das Schönste im ganzen Land?“, fragt Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) mit seinem Landeswettbewerb Ländliches Bauen. Teilnehmen können private und kommunale Bauherren sowie Architekten und Planer mit ihren Projekten im ländlichen Raum. „Eine gute Baukultur trägt zur Lebensqualität und Vielfalt in den sächsischen Dörfern und Kleinstädten bei. Gerade im ländlichen Raum bestehen hervorragende Bedingungen für innovative Vorhaben“, so Schmidt. „Mit dem Wettbewerb wollen wir gute Lösungen zur Belebung und Ergänzung historischer Gebäude sowie zur Gestaltung von Freianlagen in den Dörfern auszeichnen.“

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stehen die Erhaltung ländlicher Bausubstanz und Neubauten in hoher Qualität. Gesucht werden vorbildliche Umnutzungs- und Sanierungsprojekte und Neubauten ländlicher Gebäude mit Bezug zur regionalen Bauweise. Für die Preise in den Kategorien „Umnutzung“, „Sanierung“, „Neu- und Ergänzungsbauten“ sowie „Gestaltung von Freianlagen und baulichen Anlagen“ gibt es insgesamt 20 000 Euro. (SZ)

Bewerbungen gehen bis 28. April an den Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V., Wilsdruffer Straße 11/13 in 01067 Dresden. Das Anmeldeformular und Infos gibt’s im Netz.

