Freistaat sichert Bauarbeiten finanziell ab

Im Finanzausschuss des sächsischen Landtages haben Mitglieder von CDU und SPD weitere zehn Millionen Euro für Bauarbeiten an kommunalen Straßen und Brücken bewilligt. Fast 666 000 Euro fließen in die Sächsische Schweiz. Wie Jens Michel, finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, mitteilt, profitieren folgende Bauprojekte von der Entscheidung: Die Gemeinde Rathmannsdorf bekommt rund 424 000 Euro für den Ausbau der Hohnsteiner Straße; an der Hauptstraße zwischen Krippen und Kleinhennersdorf wird mit fast 82 000 Euro eine Stützwand erneuert; rund 65 000 Euro bekommt Sebnitz für eine Stützwand in der Böhmischen Straße; gut 60 000 Euro gibt es für den Ausbau der Rathmannsdorfer Straße westlich von Altendorf und 35 000 Euro für die Dorfstraße in Stolpen. (SZ/wer)

zur Startseite