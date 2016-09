Freistaat saniert die B6 Die Straße wird dazu zwischen Reichenbach und Holtendorf 2017 gesperrt. Die Umleitung führt auch durch Görlitz.

Nächstes Jahr müssen Anwohner entlang der S111 und der B99 zwischen Reichenbach und Görlitz einiges wegstecken. Im Frühjahr und Sommer wird die Bundesstraße 6 nördlich der Kleinstadt bis vor die Tore von Görlitz gebaut. Dann fährt die Umleitungskarawane zwischen Reichenbach „hintenrum“ bis nach Weinhübel auf der S111 und von dort aus über die B99 durch Görlitz bis zur B6 in Königshufen.

Und weil der Verkehr aus Richtung Görlitz innerhalb von Reichenbach über das Pflaster auf dem „Alten Ring“ am Marktplatz entlang führt, lässt der Bauherr diesen rund 80 Meter langen Abschnitt während der Bauzeit extra asphaltieren. Damit will das Landesamt für Straßenbau und Verkehr die Steine vor Schäden bewahren und die Lärmbelastung für die Anwohner etwas senken. Gebaut wird voraussichtlich von April bis Ende August 2017. Dabei laufen die Arbeiten auf der B6 in mehreren Abschnitten zwischen dem Knotenpunkt S111 bei Reichenbach und der Einmündung nach Girbigsdorf in der Höhe von Holtendorf. Im Auftrag des Landesamtes werden Schäden beseitigt, die infolge der Umleitungsstrecke nach dem Königshainer Tunnelbrand vom Mai 2013 entstanden waren. Durch die starke und lang andauernde Verkehrsbelastung sind Netz- und Längsrisse im Asphalt entstanden. Isabel Siebert, Sprecherin im Landesamt, weist außerdem auf Schäden bei der Tragfähigkeit hin. 3,5 Millionen Euro stellt der Bund für die Arbeiten bereit. In dieser Summe sind die Ausgaben für eine weitere Straßenreparatur auf der B115 in Kodersdorf enthalten. Die ist im Herbst 2017 geplant.

Die Abschnitte auf der B6 zwischen Reichenbach und Holtendorf umfassen knapp zehn Kilometer. Gebaut wird unter Vollsperrung, um die Bauzeit nicht unnötig zu verlängern. Die Kreuzungen in Richtung Weißenberg (S111), Niesky (S124) und Königshain sollen befahrbar bleiben. Die Reparaturen auf der B6 waren ursprünglich schon für 2015 geplant, sagt Ralf-Dieter Bengs aus der Bauverwaltung in Reichenbach. Da wurde auf den beiden Staatsstraßen 122 und 124 zwischen Kittlitz und Niesky gebaut. Deshalb hat sich das Projekt nun auf 2017 verschoben.

