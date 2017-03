Freistaat saniert Autobahn-Abschnitt Für Baustellen im Landkreis Görlitz plant der Freistaat Sachsen 2017 über fünf Millionen ein. Auch die Strecke zwischen Görlitz und Nieder Seifersdorf gehört dazu.

Symbolbild: A 4, Blick vom Tunnel Könoigshainer Berge in Richtung Görlitz © Nikolai Schmidt

Görlitz/Nieder Seifersdorf. Die Autobahn 4 wird zwischen Görlitz und Nieder Seifersdorf in Richtung Dresden bald zur Baustelle. Zwischen Juli und September wird die Fahrbahn für 3,1 Millionen Euro erneuert. Darüber informierte am Freitag das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Das wird aber nicht die einzige Baustelle auf der A 4 bis Dresden bleiben. Im Abschnitt zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz rücken die Bauarbeiter in Richtung Görlitz bereits im Juni an, um bis August diese Strecke für 4,1 Millionen Euro zu sanieren.

Auch die Tunnelumleitung Königshainer Berge wird weiter instand gesetzt. Geplant sind Fahrbahnerneuerungen auf der Bundesstraße 115 südlich der Anschlussstelle Kodersdorf der A 4, der Bundesstraße 6 nördlich von Reichenbach sowie der Bundesstraße 6 in Holtendorf.

Neu geht das Landesamt in diesem Jahr die Fahrbahndecke auf der Staatsstraße 128 in Altbernsdorf an. Dort soll auf 2,3 Kilometer Länge die Straßendecke saniert werden. Das soll rund 650 000 Euro kosten. Für Bauarbeiten auf den Staatsstraßen stehen 2017 im Freistaat rund 86 Millionen Euro zur Verfügung, für Bundesstraßen und Autobahnen rund 255 Millionen Euro. (SZ/sb)

