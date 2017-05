Freistaat prüft Überholverbot für Lkw

Vorschlag 4: Dreispuriger Ausbau

Mehr Fahrspuren könnten mehr Verkehr aufnehmen. Deshalb wäre es aus Sicht der Polizei auch sinnvoll, die Autobahn an den am stärksten befahrenen zweispurigen Abschnitten um eine dritte Fahrspur zu erweitern. Aber davon ist bei den Bauherren keine Rede. Voraussetzung für einen Ausbau der Trasse ist das durchschnittliche Verkehrsaufkommen. Nach den geltenden Richtlinien kann eine durchgehend vierstreifig ausgebaute Autobahn bis zu 70000 Fahrzeuge pro Tag aufnehmen, erklärt Kathleen Brühl vom Wirtschaftsministerium. „Die Verkehrsstärken für das Jahr 2015 liegen deutlich unter diesem Wert“, sagt sie. Dementsprechend seien keine Ausbauplanungen vorgesehen. Und selbst, wenn sich die Verantwortlichen dafür entscheiden würden, wäre eine Aufnahme des Projekts in den Bundesverkehrswegeplan eine grundlegende Voraussetzung. Der Plan ist für die kommenden Jahre festgeschrieben und gedeckelt. „Der Bundesverkehrswegeplan bis zum Jahr 2030 ist gerade verabschiedet worden“, so Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Brangs.