Freistaat plant neuen Flutschutz für Übigauer Insel Jetzt werden weitere Deiche und Mauern für Übigau und Kaditz geplant. Damit ist auch eine Lösung für das Klärwerk in Sicht.

Diese neue mobile Schutzwand hat das Klärwerk Kaditz bei der Juniflut 2013 geschützt. Der Scheitel blieb knapp unter der Deichkrone. Doch das ist nur ein Provisorium. Geplant wird ein höherer Deich. © Stadtentwässerung

Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) und die Stadt haben schon 160 Millionen Euro investiert, um Dresden besser vor künftigen Hochwassern zu schützen. Dabei ist die LTV an der Elbe vorangekommen. Am vergangenen Freitag wurde der Deich zwischen Stetzsch und Cossebaude offiziell übergeben. Jetzt werden die nächsten Abschnitte geplant, teilt Eckehard Bielitz von der LTV mit. Als Betriebsleiter Oberes Elbtal ist er dafür zuständig. Vorgesehen ist, dass die Übigauer Insel an der Südseite der Flutrinne und an der Elbe einen besseren Flutschutz bekommt.

„Wir sind schon bei der detaillierten Planung der Vorzugsvarianten“, sagt Bielitz. An der Südseite der Flutrinne muss ein neuer, höherer Deich gebaut werden. Dort hat die LTV bereits die Grundwasserstände genau dokumentieren lassen, um die nötigen Modell-Berechnungen fertigstellen zu können. Diese Art Vorausschau zeigt, wie sich das Grundwasser bei einer Flut verhält, wenn ein neuer Deich gebaut ist. Außerdem wird ein besserer Flutschutz an der Elbe zwischen Flügelwegbrücke und Klärwerk Kaditz geplant. „Wir haben eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadtentwässerung Dresden“, erklärt Bielitz. Der Freistaat finanziert den Flutschutz für ein hundertjährliches Hochwasser. Um das Klärwerk noch besser zu schützen, möchte die Stadtentwässerung, dass der neue Deich auch einem 200-jährlichen Hochwasser standhält. Deshalb beteiligt sie sich entsprechend an den Kosten.

Das Unternehmen hatte sich nach der Jahrhundertflut 2002 bereits ein mobiles Schutzsystem angeschafft, das den Deich um bis zu einen Dreiviertelmeter erhöht. Deshalb hatte er beim Juni-Hochwasser 2013 gehalten. Bis zum kommenden Jahr will die LTV so weit sein, dass die Pläne zum Genehmigungsverfahren eingereicht werden können. Es kann zwei bis vier Jahre dauern, die Vorbereitung, die Ausschreibung des Auftrags und der Bau dann weitere drei bis vier Jahre. Also könnte der neue Flutschutz im günstigsten Fall 2023 fertig sein. Vorausgesetzt, das nötige Geld steht zur Verfügung, betont Bielitz.

Außerdem prüft die LTV einen besseren Schutz für Altmickten und Altübigau. Die Ämter der Stadt hätten sehr unterschiedliche Stellungnahmen abgegeben. Dort wäre der Bau von Mauern und mobilen Wänden möglich. Eine Vorplanung gibt es bereits. „Derzeit laufen noch Abstimmungen, welche Variante die Stadt favorisiert“, sagt er.

zur Startseite