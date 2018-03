Freistaat plant etliche Straßenbaustellen

Landkreis. Noch ruht kältehalber die Arbeit auf den meisten Straßenbaustellen. Aber das wird nicht mehr lange so bleiben: Das Bauprogramm 2018 der Niederlassung Meißen des Landesamts für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) steht fest. So soll in diesem Jahr die Fahrbahn der B 169 nördlich von Gröditz erneuert werden. Für die 1,3 Kilometer plant das Lasuv eine knappe halbe Million Euro ein. Etwas günstiger ist die Erneuerung der S 88 in Diesbar und Neuseußlitz: Dort werden 900 Meter rund 280 000 Euro kosten. Das soll in diesem Jahr aber nicht die einzige Baustelle auf der S 88 bleiben. Das Lasuv möchte dort auch auf dem Abschnitt Meißen-Diera-Nieschütz weiter bauen. Der dortige Teilabschnitt 2 schlägt mit fast 600 000 Euro zu Buche.

Pendler aus dem Raum Riesa Richtung Meißen und Dresden müssen sich in diesem Jahr auf einen Deckenbau auf der B 6 in Zehren und östlich davon einstellen. Die 600 Meter des ersten Bauabschnitts sind mit 280 000 Euro eingeplant. Rechtselbisch hat es die B 101 zwischen Priestewitz und Großenhain in den Bauplan geschafft. Dort soll die Fahrbahn auf drei Kilometern erneuert werden. Kosten: 600 000 Euro.

Der Bausumme nach das größte Einzelprojekt der Niederlassung Meißen ist die Erneuerung der S 32 in Schieritz und Zehren. Die 1,8 Kilometer dort sollen ganze 2,8 Millionen Euro kosten.

Laut Lasuv wurde das regionale Bauprogramm in enger Abstimmung mit den Landkreisen aufgestellt und vom sächsischen Verkehrsministerium bestätigt. Für den Staatsstraßenbau im Freistaat sind 2018 im Doppelhaushalt rund 86 Millionen Euro veranschlagt. Auch die Ausgabereste aus dem Jahr 2017 stehen zur Verfügung. Zusätzlich hat der Landtag für Planung und Bau von Staatsstraßen weitere 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Insgesamt sollen in diesem Jahr zahlreiche Baumaßnahmen neu begonnen werden. Außerdem werden alle bereits begonnenen Maßnahmen fortgeführt.

Nähere Angaben zum Bauablauf, möglichen Verkehrseinschränkungen und konkrete Termine werden noch veröffentlicht.

