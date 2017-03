Freistaat kürzt Kreis-Budget für Straßenbau 600 000 Euro weniger als geplant stehen in Mittelsachsen zur Verfügung. Das Landratsamt hat den Rotstift angesetzt.

Das Landratsamt hat den Rotstift bei geplanten Investitionen angesetzt. © Symbolbild/Brühl

Rund 2,4 Millionen Euro wollte der Landkreis in diesem Jahr in den Ausbau von Kreisstraßen investieren. Die Verwaltung reichte eine Liste mit Anträgen auf Fördergeld beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) ein. Doch der Freistaat Sachsen machte der ganzen Sache einen Strich durch die Rechnung. „Wir bekommen 600 000 Euro weniger als beantragt“, sagte Lothar Beier, erster Beigeordneter und Leiter des Geschäftskreises Kreisentwicklung, Umwelt und Technik, am Montag bei einer Pressekonferenz in Freiberg.

Es bestehe keine Chance, dass das Budget doch noch aufgestockt wird, erklärte er. Im Zuge der Haushaltsdebatte des Freistaates sei diese Summe festgelegt worden. Daran sei nun nicht mehr zu rütteln. Deshalb musste die Verwaltung den Rotstift ansetzen. „Wir haben Maßnahmen in ihrem Umfang angepasst, zum Beispiel, indem wir die Länge der Ausbaustrecken gekürzt haben“, so Lothar Beier.

Der Kreis investiert zudem Geld in die Unterhaltung und Instandhaltung von Straßen und Brücken. „1,8 Millionen Euro an Fördergeld sind in Aussicht gestellt, final haben wir noch keinen Bescheid“, erklärte Kreissprecher André Kaiser auf DA-Nachfrage. „Wichtig ist aber, handlungsfähig zu bleiben und deshalb müssen die Kreisräte am Mittwoch einen entsprechenden Beschluss fassen“, ergänzte er. Noch keine Detailinformationen lägen zur Winterschadenbeseitigung vor.

Land investiert in die Autobahnen

Der Freistaat selbst investiert derweil in Unterhaltung, Instandsetzung und Ausbau des Autobahnnetzes. „Rund 125 Millionen Euro stehen in diesem Jahr zur Verfügung“, teilte Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert am Dienstag mit. Von April bis August werden auf der A 4 zwischen dem Dreieck Nossen und Berbersdorf die mittigen Schutzplanken zwischen den Fahrbahnen erneuert. Dies erfolge als werktägliche Wanderbaustelle, so Siebert.

Zwischen dem Dreieck Nossen und Siebenlehn muss im Mai zudem eine Betonsanierung an einer Autobahnbrücke über einen Wirtschaftsweg erfolgen. „Es werden eine Spur weggenommen und ein Tempolimit aufgestellt“, erklärte Isabel Siebert. Das Vorhaben koste rund 60 000 Euro. Alle Angaben stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Ausführungsplanung. (mit DA/mf)

