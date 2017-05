Freistaat kontrolliert Bäume an Flüssen Die Landestalsperrenverwaltung ist aktuell zur Begutachtung an großen Gewässern unterwegs und sieht Grundstücksbesitzer in der Pflicht.

Der Zusammenfluss von Mandau und Neiße in Zittau. Beide Flüsse sind in Verantwortung der Landestalsperrenverwaltung. © Matthias Weber

Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) überprüft im Rahmen ihrer Gewässerkontrollen derzeit auch gezielt den Zustand von Bäumen am Gewässer. Wie Christina Lütke vom LTV-Betrieb Spree/Neiße erklärte, werden aber lediglich die Bäume in Augenschein genommen, die sich auf Grundstücken des Freistaates befinden. Allerdings müssen die Kontrolleure mitunter privaten Grund und Boden betreten, um an die betreffenden Stellen zu kommen. Dies ist mit Blick auf geltende Gesetze zu dulden, machte die LTV deutlich.

Von den Überprüfungen betroffen sind Grundstücke an den Gewässern erster Ordnung, die in der Verantwortung der Landestalsperrenverwaltung liegen. Das sind im Süden des Kreises neben dem Löbauer Wasser, wo mit den Begutachtungen begonnen wird, auch die Neiße, die Pließnitz, Teile des Landwassers, die Spree und die Mandau. Bäume, die nicht mehr ausreichend gesund oder standsicher sind, werden markiert und dann im kommenden Winter gefällt, hieß es weiterhin. Die Kontrollen an den verschiedenen Flussabschnitten selbst werden sich voraussichtlich bis in den November dieses Jahres hinziehen.

Unbenommen von den Arbeiten der LTV besteht aber für Grundstückseigentümer an den benannten Flüssen ebenfalls die Pflicht, den Baumbestand zu überprüfen, betont die LTV-Sprecherin in diesem Zusammenhang. Die Sicherungspflicht bestehe für die LTV nur auf Freistaat-Flächen.

