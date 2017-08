Freistaat hilft Messiaen-Initiativen Ein Teil der Förderung Sachsens kommt dem Messiaen-Zentrum in Zgorzelec zugute.

Symbolbild © Symbolfoto; dpa

Mit 100 000 Euro fördert der Freistaat Sachsen in diesem Jahr institutionell den deutschen Verein Meetingpoint Music Messiaen (MMM). Damit werde nicht nur die Arbeit des deutschen Vereins, sondern auch des polnischen Zentrums in Zgorzelec abgesichert. Es wird von der polnischen Stiftung Erinnerung, Bildung und Kultur Zgorzelec betrieben. Wie das Wissenschaftsministerium gestern mitteilte, könne nun das von der polnischen Stiftung und von den regionalen Gebietskörperschaften in Polen geförderte Zentrum vom MMM eine inhaltliche, personelle und organisatorische Unterstützung erhalten.

Bislang war es schwierig, mit deutschen Fördergeldern das polnische Zentrum zu unterstützen. Rechtlich sind es zwei verschiedene Einrichtungen, die durch eine Kooperationsvereinbarung verbunden sind. Das Zentrum steht an der Stelle, wo sich früher das ehemalige deutsche Kriegsgefangenenlager (Stalag VIII A) befand. Ende September wird eine zweitägige internationale Konferenz im Europäischen Zentrum in Zgorzelec stattfinden.

