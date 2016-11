Freistaat hilft bei Schlossrettung Zehntausende Euro sollen nach Promnitz fließen – dabei ist noch gar nicht klar, wem die Immobilie künftig gehört.

Schloss Promnitz hat in den vergangenen Jahrzehnten sehr gelitten. An einigen Stellen haben Freiwillige nun mit Sicherungsmaßnahmen begonnen. Vor allem die blaue Plane am Dach ist weithin sichtbar. © Archiv/Lutz Weidler

Große Löcher klaffen in dem barocken Saal, von dem einst August der Starke auf die Elbe geschaut haben soll. Er wurde von Freiwilligen notgesichert und stand bisher neben dem elbseitigen Giebel ganz oben auf der Aufgabenliste für Schloss Promnitz. Im Oktober nun rückte aber das Dach an erste Stelle. „Die Notsicherung des Daches soll aus Mitteln des Freistaates Sachsen gefördert werden“, erklärte der Pressesprecher des Innenministeriums Jan Meinel.

Konkret wurden aus einem Sonderförderprogramm des Landes 50 000 Euro für Notsicherungsmaßnahmen reserviert, das entspreche einem Fördersatz von etwa 88 Prozent an den denkmalbedingten Aufwendungen. Bisher wurden laut Jan Meinel jedoch weder ein endgültiger Förderbescheid erteilt, noch das Geld bereits ausgezahlt. Denn zuvor sollen erst noch die zu fördernden Maßnahmen abschließend geklärt werden. Dabei sollten auch die Eigenmittel eine Rolle spielen. Das Land geht davon aus, dass dafür knapp 9 000 Euro aufgebracht werden.

Antragsteller für das Vorhaben ist Wolf-Nicol von Wolffersdorff, der dazu vom Nachlassverwalter der Erbengemeinschaft, einem Rechtsanwalt aus dem Stuttgarter Raum, bevollmächtigt wurde. Denn noch immer ist nicht klar, wie es mit Schloss Promnitz weitergeht. Der einstige Schlossbesitzer Willi Hummel hinterließ seinen beiden Kindern nach seinem Tod im Juli 2015 eine Menge Immobilien – und eben auch Schloss Promnitz. Die beiden Erben haben aber wohl kein Interesse an dem Anwesen, heißt es aus dem Umfeld des Schlosses. Ein Verkauf gestaltet sich aber schwierig. Denn im Grundbuch für Schloss und Umland haben sich nach SZ-Informationen in den vergangenen Jahren noch zwei weitere Unternehmen eintragen lassen. Grundsätzlich habe aber die Familie von Wolffersdorff, deren Vorfahren das Schloss im 18. Jahrhundert gehörte, noch immer Interesse an einem Kauf. Ein erster Versuch war Ende 2012 gescheitert.

Seitdem engagiert sich die Familie im Kultur- und Schlossverein Promnitz an der Elbe, der unter anderem Führungen anbietet sowie zum Denkmalstag, zum Adventsmarkt und anderen Veranstaltungen in die Schlossmauern einlädt. Und die Wolffersdorffs helfen auch aktiv in der Bürgerinitiative mit, die derzeit gerade an der Sicherung der Drescherhäuser oder an der Wiederherstellung des Schlossgartens arbeitet.

„Allein durch kleinere Reparaturen und Aufräumungsarbeiten wurde Bemerkenswertes erreicht“, würdigt Olav Helbig aus dem Denkmalamt des Landkreises dieses Engagement. Mit Beratung und Fördermittels versuchten die Denkmalbehörden nun, diese Bemühungen zu unterstützen. Denn Promnitz sei ein Ort, der Geschichte verkörpert.

Zunächst als Vorwerk des Klosters Riesa angelegt, lassen sich in ältesten Bauteilen noch mittelalterliche Mauern vermuten, erklärt Olav Helbig. Später stand an der Elbe ein Rittergut mit Renaissanceschloss, bis der Bau im Barock zu der heutigen dreiflügeligen Anlage weiterentwickelt wurde. Für den Denkmalpfleger sind die derzeitigen Bemühungen um das Schloss „eine Rettung in letzter Minute“.

zur Startseite