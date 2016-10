Freistaat hat im Weinskandal versagt Das sagen Politiker des Kreistages nach Einsicht in Akten. Das Vorgehen der Landesbehörden habe „Skandalpotenzial“.

An der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (Lua) in Dresden werden auch Weinproben – wie hier durch eine Laborantin – überprüft. Dort wurde zuerst die Belastung mit dem verbotenen Pflanzenschutzmittel Dimethoat festgestellt. © Arno Burgi/dpa

Es ist eine Kleine Anfrage mit großer Aussage: Wolfram Günther, Grünen-Abgeordneter im sächsischen Landtag, wollte am 16. September von Landtagspräsident Matthias Rößler eine Stellungnahme zu einem Schreiben erhalten, das bereits am 23. August an Landrat Arndt Steinbach (CDU) gesendet wurde. Darin geht es um ein brisantes Thema: die Arbeit der Behörden im Weinskandal.

Die Antwort, unterzeichnet von Verbraucherschutzministerin Barbara Klepsch (CDU), ist nur wenige Zeilen lang und sagt lediglich, dass das Schreiben der Staatsregierung nicht bekannt sei. Am 13. Oktober erhielt Wolfram Günther diese knappe Antwort auf seine Anfrage. Dabei hat es das Schreiben, das die Staatsregierung nicht kennen will und das Günther in seiner Anfrage sogar kurz zusammenfasst, in sich.

Die Linken-Fraktionsvorsitzende Bärbel Heym informiert darin den Landrat über das Ergebnis der Akteneinsicht „zur Problematik festgestellter Verunreinigungen hiesiger Weine mit Dimethoat“. In der Zeit vom 1. bis 15. August konnten zehn Mitglieder verschiedener Parteien des Kreistages Meißen die Behördenunterlagen studieren. Denn beim Thema Weinskandal, so Bärbel Heym auf SZ-Nachfrage, habe das Land immer gerne mit dem Finger auf den Kreis gezeigt. „Und da wollten wir wissen, was bei uns im Kreis gegebenenfalls nicht läuft.“ Die Politiker kamen zu eindeutigen Ergebnissen, die später auch im Kreistag eingebracht wurden.

Nicht abgestimmt, widersprüchlich

„Grundsätzlich konnten wir feststellen, dass unsere Landkreisbehörde, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, eine solide, nachvollziehbare und transparente Arbeit leistet“, schreibt Heym im Brief. Die Nachfragen der Kreistagsmitglieder konnten „in großer Offenheit“ beantwortet werden. „Daraus ergibt sich für uns der Schluss, dass diese Landkreisbehörde korrekt und zuverlässig arbeitet.“

Vernichtend fällt dagegen das Urteil über die Landesbehörden aus. Während ein „Skandal“ seitens der Weinbaubetriebe, die den Wein in den Verkehr bringen, nicht vorliege, habe das Vorgehen der Landesdirektion und anderer zuständiger sächsischer Behörden „Skandalpotenzial“. Es sei „nicht abgestimmt sowie widersprüchlich“ gewesen.

Das Schreiben kritisiert vor allem die Senkung des Dimethoat-Grenzwertes von 0,02 auf 0,01 Milligramm pro Kilo. „Es ist schwer zu begreifen, warum Sachsen hier so einen Sonderweg geht“, sagt Heym. Auch die anderen Kreistagsmitglieder fragten sich, ob der neue Grenzwert „tatsächlich realistisch und sachdienlich ist“. Bis zum 18. Februar – an diesem Tag erteilte die Landesdirektion dem Landratsamt die Empfehlung, schon bei Belastungen der Weine über 0,01 Milligramm pro Kilo ein vorläufiges Verkehrsverbot auszusprechen – wurden sieben Überschreitungen amtlich festgestellt. Nach der neuen Weisung waren es schon 34.

Die Messergebnisse müssten jedoch hinsichtlich der damit verbundenen Ursachen differenziert bewertet werden. Sprich: Zwischen bewusstem Einsatz von verbotenen Pflanzenschutzmitteln und Abdrift von benachbarten Feldern muss unterschieden werden. Das tut der niedrigere Grenzwert jedoch nicht.

Daran schließt sich die nächste Kritik des Briefes an: Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Kreises (Lüva) kann nicht selbst zu Verstößen im Weinbau ermitteln. Das kann nur das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Geologie (LfULG). Das Lüva habe auch Zweifel am neuen Grenzwert geäußert, worauf dieser von der Landesdirektion Anfang März noch einmal bekräftigt wurde. Kein Erlass des zuständigen Sozialministeriums, wie das Schreiben an den Landrat betont.

Das Fazit der Einsicht nehmenden Politiker lautet deshalb auch: Es habe sich gezeigt, „dass die Verwaltungsstrukturen und damit verbundene Kompetenzen in Sachsen den aktuellen Herausforderungen im Weinbau nicht genügen“.

Auch die Entscheidung zu den Qualitätsweinen mit AP-Nummer habe „zwingend durch das LfULG zu erfolgen“. Die AP-Nummern müssten bei einem Nachweis von Pflanzenschutzmittelrückständen entzogen werden oder der Wein sei weiterhin verkehrsfähig.

