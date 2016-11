Freistaat bietet Hochschulgebäude wieder zum Kauf an In den nächsten Tagen werden die als Flüchtlingsheim genutzten Häuser ausgeräumt. Nahezu alles muss raus.

Im November 2015 wurden die ersten Asylbewerber in der Unterkunft in Roßwein untergbracht. © Archiv/Dietmar Thomas

Jede Menge zu tun hatten die Handwerker im Frühjahr 2015, als es hieß, dass die Gebäude der ehemaligen Ingenieur- und späteren Hochschule eine Unterkunft für Asylbewerber werden soll. Nahezu Tag und Nacht wurden Toiletten eingebaut, Waschmaschinen und Herde angeschlossen, Betten und Schränke aufgestellt. Nun heißt es Kommando zurück. „Im Wesentlichen müssen die Häuser komplett beräumt werden“, teilt das Landratsamt Mittelsachsen mit. Das hatte die Immobilie vom Freistaat gemietet, weil in großer Zahl Flüchtlinge unterzubringen waren.

Auch die Kommune muss nun tätig werden. Sie mietete einen der Räume, der für Begegnungsnachmittage, den Deutschunterricht und als Spielzimmer für die Kinder genutzt wurde. Der sei genauso zurückzugeben, wie er übernommen worden ist – also leer – heißt es von der Behörde.

Die Schlüsselübergabe an das Sächsische Immobilien- und Baumanagement (Sib) soll nach den Vorstellungen des Landratsamtes noch im Dezember, spätestens aber im Januar über die Bühne gehen. Das Sib bietet die Liegenschaft in Roßwein bereits an und stellt eine neue Nutzung ab dem ersten Quartal 2017 in Aussicht. Für den Freistaat sei die Immobilie entbehrlich, begründet Sib-Pressesprecherin Andrea Krieger. Das Land erhofft sich vom Verkauf der drei Haupthäuser und Nebengelasse auf reichlich 10 000 Quadratmetern Grundstück Einnahmen in Höhe von mindestens 300 000 Euro. Auch eine Teilung der Flächen sei möglich, zwei Einfahrten seien vorhanden.

In diesem Punkt ist also alles klar. Thomas Meyer, Leiter des Mitteldeutschen Fachzentrums Metall (MFM), kann das derzeit nicht behaupten. Das Bildungsinstitut hat sich in den vergangenen Monaten mit der Integration von Flüchtlingen beschäftigt, zum Beispiel für den Deutschunterricht Dozenten eingestellt. Gegenwärtig läuft noch ein Projekt mit neun Teilnehmern, auch aus Döbeln. Dabei geht es darum, bei praktischen Arbeiten herauszufinden, wo Potenziale für die Ausbildung und Arbeitsaufnahme liegen. „Wie es mit dem Projekt weitergeht, entscheidet sich bis Jahresende noch“, so Meyer. (DA/sig)

