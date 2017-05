Freistaat bewilligt Geld für Baustellen in Riesa und Strehla Eine neue Brücke und zwei Straßen profitieren von einer aktuellen Entscheidung. Eines der Vorhaben ist schon fast fertig.

Während Sachsens Verkehrsminister in Hoyerswerda gerade den Baubeginn für eine millionenschwere Ortsumfahrung zelebriert hat, hat der Freistaat auch einen Zuschuss für den Raum Riesa genehmigt: Ebenfalls am Mittwoch hat der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages Anträgen der Staatsregierung auf Bindung von Mitteln aus dem sogenannten Zukunftssicherungsfonds zugestimmt. Damit können in den Bereichen Schulhausbau, öffentlicher Nahverkehr sowie kommunaler Straßen- und Brückenbau wichtige Maßnahmen getätigt werden.

Der Wahlkreis 37 – speziell Riesa und Strehla – profitiert davon ganz konkret: Knapp 31 500 Euro gehen an den Ausbau der B 182 in Riesa im Bereich Strehlaer Straße. Weitere rund 768 000 Euro fließen in den Ersatzneubau der Brücke Lange Straße/Grenzstraße über die Bahn-Strecke Riesa – Chemnitz. Das Vorhaben ist insgesamt rund 3,5 Millionen Euro schwer (SZ berichtete). Ab dem 15. Mai gilt dort eine Vollsperrung für Autofahrer, danach kommen dort nur noch Fußgänger durch. Die Arbeiten an der kürzesten Verbindung zwischen Riesa-Zentrum und Weida dauern voraussichtlich ein ganzes Jahr – bis Mitte 2018. Damit sind der Abriss der Brücke über die Bahnschienen und der Neubau das größte Bauvorhaben des Jahres in Riesa.

Neben diesem Projekt unterstützt der Zukunftssicherungsfonds auch die bereits seit August laufende und vor der Vollendung stehende Fahrbahnerneuerung der Staatsstraße 31 in Strehla und westlich der Stadt – mit gut 93 000 Euro.

Nach Meinung des CDU-Landtagsabgeordneten Geert Mackenroth kommen diese Investitionen allen Bürgern in Riesa und Umgebung zugute: „Der Aus- und Neubau von kommunalen Infrastrukturprojekten bringt zwar erst einmal Baustellen und Umleitungen mit sich. Ich hoffe aber, dass durch die nun beschlossenen Investitionen die Bürger bald von schnelleren Arbeitswegen und weniger Baustellenlärm profitieren.“ (SZ)

