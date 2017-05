Freistaat behält frühere AOK als Reserve Das Gebäude am unteren Ende der Elisabethstraße in Görlitz wird in nächster Zeit nicht saniert. Die Mieter dürfen bleiben.

Die frühere AOK und frühere Polizei am Haus Jakob-Böhme-Straße 1 am unteren Ende der Elisabethstraße © Pawel Sosnowski/80studio.net

Der Freistaat Sachsen will das Gebäude Jakob-Böhme-Straße 1 an der Ecke zur Joliot-Curie-Straße und am unteren Ende der Elisabethstraße „als Immobilienreserve“ behalten. Das teilt Petra Brommer, Pressesprecherin beim Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, auf SZ-Nachfrage mit. In dem Haus hatten einst die AOK und die Polizei ihren Sitz. Im vergangenen Jahr hatte der Freistaat den losen Putz an zwei Fassadenseiten großflächig entfernt, seither steht das Haus völlig ohne Putz da. Ein möglicher Verkauf war damals noch offen. Jetzt hat sich der Freistaat entschieden, das Haus zu behalten, allerdings ohne klare Nutzungsideen.

Eine Sanierung ist aber so schnell nicht geplant. „Auf absehbare Zeit sind keine grundsätzlichen Baumaßnahmen vorgesehen“, sagt Petra Brommer. Aktuell gibt es mehrere Mieter. Das Senckenberg Museum für Naturkunde nutzt – auf unbestimmte Zeit – Teile des Erdgeschosses als Lager und kleinere Werkstatt. Zudem ist ein Parkplatz an das Museum vermietet, zehn Stellplätze und vier Garagen an Dritte. An diesen Mietverhältnissen soll sich in nächster Zeit nichts ändern, zusätzliche neue Nutzungen sind aber nicht geplant. (SZ/ik)

zur Startseite