Freispruch nach Attacke in Neukirch Mangels Beweisen ist ein 43-Jähriger nach Böllerwürfen vor einem Flüchtlingsheim in Neukirch freigesprochen worden.

Mangels Beweisen ist ein 43-Jähriger nach Böllerwürfen vor einem Flüchtlingsheim in Neukirch freigesprochen worden. Dessen Schuld konnte am Dienstag vor dem Amtsgericht Bautzen nicht nachgewiesen werden. Der nicht vorbestrafte Selbstständige war wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und gefährlicher Körperverletzung vor dem Schöffengericht angeklagt. Er sollte am Silvesterabend 2015 an der Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge einen oder mehrere Böller in Richtung zweier Zehnjähriger geworfen haben.

„Die Kinder haben ihn nicht identifiziert“, sagte der Vorsitzende Richter Dirk Hertle. Zudem hätten sie selbst auch geknallt und der Mann seine Böller ziemlich weit über eine Straße werfen müssen. Der Streit, der sich nach dem Vorfall emotional aufgeschaukelt hatte und in Beleidigungen gipfelte, wurde im Gerichtssaal beigelegt. „Es ging von Anfang an nicht um ein fremdenfeindliches Motiv“, sagte Hertle. Die betroffenen Jungs, von denen einer durch Funkenflug an der Wange leicht verletzt wurde, lebten nicht in der Unterkunft. (dpa)

