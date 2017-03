Freispruch in Volksverhetzungs-Prozess

Amtsgericht Zittau © Matthias Weber

Löbau/Zittau. Ein Löbauer Unternehmer ist vor dem Zittauer Amtsgericht vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen worden. Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Ausdruck aus dem Internet gewesen, auf dem ein Buch des bekennenden Holocaust-Leugners und Juden Gerard Menuhin beworben wurde.

Dabei waren auch Thesen zu lesen, in denen Menuhin beispielsweise den Mord an den Juden im Zweiten Weltkrieg für eine Lüge hält und in Hitler einen geeigneten Staatsmann sieht. Staatsanwaltschaft und Gericht plädierten nun auf Freispruch, weil der Löbauer den Text nicht selbst verfasst, sondern lediglich einen Ausdruck aus dem Internet Ende 2015 als Buchtipp in seinem Schaufenster ausgestellt hatte. (SZ/abl)

