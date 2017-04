Aus dem Gerichtssaal Freispruch im Einkaufsnacht-Prozess Aus Mangel an Beweisen wurde der Großenhainer freigesprochen. Er hatte sich mit einem Afghanen geprügelt.

Die Anklage gegen einen 28-jährigen Großenhainer, der sich bei der Einkaufsnacht 2016 mit einem afghanischen Asylbewerber geprügelt hatte, endete vor dem Amtsgericht Riesa mit einem Freispruch aus Mangel an Beweisen. Es sei nicht mehr aufzuklären gewesen, wer von den beiden Kontrahenten in einer Notwehrsituation handelte, erklärt Richterin Ingeborg Schäfer. Im Zweifel müsse das Gericht dann zugunsten des Angeklagten entscheiden. Dieser war bei der Einkaufsnacht mit einigen Freunden in der Großenhainer Innenstadt unterwegs gewesen. Vor der Bühne auf dem Hauptmarkt sah er eine Gruppe von Ausländern und mitten drin zwei Mädchen, offensichtlich Einheimische. Eins davon kam ihm sehr kindlich vor – tatsächlich war die junge Dame erst 14 Jahre alt.

Der Großenhainer fühlte sich deshalb bemüßigt, einzuschreiten. Der junge Mann aus Afghanistan habe das Mädchen am Arm festgehalten, behauptete er auf der Anklagebank. Ein Wort gab das andere, und der gelernte Schmied forderte den Afghanen auf, mit ihm um die Ecke zu gehen, um das Problem, wie er sagte, auszudiskutieren. Dort kam es zu einer Rangelei, es gab Schläge, und am Ende wälzten sich die beiden Kontrahenten auf dem Boden – bis die Polizei sie trennte. Die Freunde und Bekannten des Angeklagten hatten als Zeugen zu seinen Gunsten ausgesagt. Bei einem zweiten Verhandlungstermin wurden die Begleiter des Afghanen befragt, die aber nichts Genaueres über den Tathergang zu Protokoll gaben. Deshalb konnte das Gericht nicht mit ausreichender Sicherheit feststellen, wer von beiden zuerst körperliche Gewalt anwendete.

zur Startseite