Freispruch für falschen Blitzer Ein Zittauer hatte die Raserei vor seinem Haus satt und bastelte eine wirkungsvolle Abschreckung. Heute stand er deswegen vor Gericht.

Diese Blitzerattrappe bremste in Zittau etliche Raser aus. © Rolf Hill

Das Amtsgericht hat heute das Verfahren gegen einen Zittauer eingestellt, der eine ganz eigene Idee entwickelt hatte, um den vielen Rasern vor seinem Haus Herr zu werden. Er bastelte kurzerhand eine täuschend echt aussehende Blitzerattrappe. So naturgetreu, dass das Teil wirklich Wirkung zeigte: Es wurde nicht mehr so viel gerast in der Tempo-30-Zone auf der Komturstraße.

Dumm nur, dass eines Tages auch die Polizei darauf aufmerksam wurde und den unechten Blitzer kurzerhand konfiszierte. Darüber hinaus musste sich der Zittauer wegen Amtsanmaßung vor Gericht verantworten. Heute Mittag fand am Zittauer Amtsgericht nun die Verhandlung statt. Ob der zuständige Richter selbst leidgeprüft ist, wurde nicht bekannt. Fest steht nur, dass er das Verfahren gegen den Blitzerbastler einstellte – ohne jegliche Auflage. (szo/jay)

zur Startseite