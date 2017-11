Aus dem Gerichtssaal Freispruch für Betrüger Ein Maler und Lackierer aus Leisnig hat bei der RHG Baumaterial gekauft. Dabei hatte der Mann Geldprobleme.

Von September bis November 2016 kaufte ein 36-Jähriger mehrfach Baumaterial in der Erlauer Zweigstelle der Raiffeisen-Handelsgenossenschaft (RHG) Mittelsachsen eG ein. Die Waren im Wert von rund 1600 Euro bezahlte er nicht. Die Genossenschaft zeigte ihn wegen Betrugs an. Der Leisniger erhielt einen Strafbefehl. Er sollte eine Geldbuße in Höhe von 4 800 Euro zahlen. Dagegen ging der Mann in Einspruch.

Zur Tatzeit war der Angeklagte als selbstständiger Maler und Lackierer tätig. Zum Tatvorwurf gab er in der Verhandlung vorm Amtsgericht Döbeln zu, dass er in Erlau Baumaterial gekauft habe. Bis 2016 habe er die Rechnungen immer bezahlt. Doch dann habe ihm das Finanzamt alle Konten gesperrt. „Das Finanzamt erkannte die Vorsteuer nicht an“, sagte der Beschuldigte. „Ich bekam sie nicht erstattet. Die Forderungen vom Amt blieben aber bestehen.“ Alle Konten und sogar sein Privatkonto seien vom Finanzamt gepfändet worden. Auf die Frage von Richter Janko Ehrlich, warum er dagegen nicht in Einspruch gegangen sei, sagte er: „Mir fehlten Geld für den Steuerberater und Kenntnisse.“ Mit einer Kontenpfändung habe er nicht gerechnet. „Ich hatte Aufträge“, ergänzte er.

Seine Geschäftspartner hätten gewusst, dass bei ihm das Geld knapp sei. Daher habe er Ware immer bar bezahlt. Mit dem Finanzamt habe er vorher keine Probleme gehabt. Ein Mitarbeiter der RHG sagte als Zeuge, dass der Angeklagte Waren von fast 30 000 Euro bei der RHG gekauft habe. Bis 2015 seien alle Rechnungen fristgemäß bezahlt worden. Dann hätte der Beschuldigte nur noch nach mehrfacher Mahnung bezahlt. Ihm wurde, bis zur Bezahlung der Ware, die Kundenkarte gesperrt.

„Es geht uns darum, dass Sie nichts mehr hätten kaufen dürfen, wenn Sie wussten, dass Sie Schulden haben“, sagte Richter Janko Ehrlich. „Sie hätten damit rechnen müssen, dass das Finanzamt Ihnen die Konten sperrt.“ Ob die Behörde den Mann vor der Kontensperre gemahnt hat, die ausstehenden Steuerschulden zu bezahlen, weiß Ehrlich nicht. Er stellt das Verfahren ein. „Dem Gericht fehlt der Tatnachweis“, so die Begründung. (DA/hk)

