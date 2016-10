Leichtathletik Freiluftsaison ist abgeschlossen Trotz ungünstiger Bedingungen haben die Leichtathleten des Döbelner SC überzeugt.

Die Leichtathleten des Döbelner SC konnten beim landesoffenen Mehrkampf in Leipzig und beim Bahnabschluss in Pulsnitz mit guten Resultaten aufwarten.

Trotz des leichten Nieselregens und der niedrigen Temperaturen wussten Hermann Hesse in der Altersklasse 10 und Maximilian Skarke (AK 11) zu überzeugen. Hermann hatte im Ballwurf mit 33,00 Metern und im abschließenden 800-Meter-Lauf (2:57,07 min) seine besten Leistungen und schloss den Mehrkampf mit Platz acht ab. Maximilian war wie schon in den anderen Wettkämpfen schnellster über 60 Meter Hürden (10,23 s) und über 800 Meter (2:38,31 min). Mit diesen beiden Leistungen sicherte er sich den Mehrkampfsieg mit 2013 Punkten und verfehlte seine persönliche Bestleistung nur um zwei Punkte.

Zum traditionellen Pfefferkuchensportfest in Pulsnitz war Maximilian Skarke am Start. „Obwohl keine idealen Wettkampfbedingungen vorherrschten, konnte Maximilian mit zwei persönlichen Bestleistungen aufwarten“, lobte Trainer Peter Rother. Im Hochsprung schaffte der Döbelner 1,34 und im Weitsprung 4,45 Meter und damit auch den ersten Platz in seiner Altersklasse. Weitere Siege erreichte er im Ballwurf (40,50 m), über 60 Meter Hürden und 800 Meter sowie den zweiten Platz im Sprint über 50 Meter.

Bernd Müller war beim sächsischen Werfermehrkampf in Freital-Weißig am Start. In seiner Altersklasse 60 belegte er Platz drei und erreichte im Kugelstoßen eine gute Weite von 10,84 m. (DA/dsc)

