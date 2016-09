Freiluft-Werkstatt auf der Prager Straße

Die Vielfalt des Handwerks soll in den kommenden Tagen mitten in Dresdens Innenstadt gezeigt werden. Rund um die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit wird es vom 1. bis 3. Oktober auf der Prager Straße eine Handwerkermeile mit 17 Ständen geben. An allen drei Tagen backen Bäcker mit Kindern Kekse. Schmiede zeigen ihre Kunst, und Tischler rufen zum Wettbewerb um den längsten Hobelspan auf. Metallbauer basteln mit Gästen Spardosen. Außerdem erfahren Interessierte, wie Rauchmelder und Alarmanlagen funktionieren, wie Treppen und Türen renoviert werden, wie viel Technik in einem Hybridfahrzeug steckt oder wie Stühle geflochten werden. „Die Aussteller stehen beispielhaft für die Vielfalt des Handwerks“, sagt Jörg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer Dresden. „Sie zeigen, welches Potenzial und welche Kraft das Handwerk hat.“ Mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Wiedervereinigung hätte das Handwerk seine gewonnenen Freiheiten genutzt und eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Rund 20 Prozent der Wirtschaftsleistung des Freistaates Sachsen werden heute von Handwerkern erarbeitet. (jam)

