Freiluft-Fitnessstudio in Zauckerode Der Mehrgenerationenpark an der Ringstraße soll ab Juni mit einem besonderen Angebot komplettiert werden.

Auch ein Beachvolleyballfeld soll im Mehrgenerationenpark in Freital entstehen. © Symbolfoto: dpa

Die Stadt will den Mehrgenerationenpark an der Ecke Ringstraße/Moritz-Fernbacher-Straße in Zauckerode in diesem Jahr vollenden. Mit dem Haushaltsbeschluss des Stadtrats vom Januar ist nun auch das Geld für den letzten geplanten Bauabschnitt bewilligt worden. 500 000 Euro sind dafür insgesamt eingeplant. Die Arbeiten starten im Juni und sollen im November beendet sein.

Entstehen wird ein Beachvolleyballfeld, eine Gymnastikwiese und mehrere Fitnessgeräte. Außerdem soll der vorhandene Parkplatz um weitere zwölf Stellplätze erweitert werden. Die geplanten Anlagen sollen rings um die neue Turnhalle, die im vergangenen November eröffnet wurde, entstehen. Hinter der Turnhalle ist das Beachvolleyballfeld mit einer Gymnastikwiese daneben geplant. Zur Ringstraße hin wurde der Parkplatz, der nun erweitert wird, angelegt. Vor die Turnhalle kommt ein per Sonnensegel geschützter Platz mit Outdoor-Fitnessgeräten. Wie in einem Fitnessstudio können dort Muskeln gestählt werden. Die Geräte sind aber etwas robuster. Bei den Bauarbeiten sollen außerdem zusätzliche Laternen aufgestellt und das Wegesystem zum Bolzplatz und zum Skaterbahnbereich ergänzt werden.

Nach dem Abriss des einstigen Ardenne-Gymnasiums an der Stelle hatte die Stadtverwaltung 2010 mit der Entwicklung der entstandenen Brache mitten im Wohngebiet begonnen. Der Stadtrat votierte mehrheitlich für die Anlage eines Mehrgenerationenparks. Seither wurden zwei Bauabschnitte realisiert. Bislang ist unter anderem ein Ruhebereich mit Bänken und Sonnensegel entstanden, ebenso eine Boccia-Anlage und Tischtennisplatten. Dazu kommen ein neuer Skaterparcours und auch ein Bachlauf.

