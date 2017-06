Freileitung kommt in die Erde Ende vergangener Woche war Volkersdorf 17 Stunden ohne Strom. Das soll sich möglichst nicht wiederholen.

Noch können sich die geselligen Stare auf der Freileitung versammeln. Doch die Freileitungen verschwinden allmählich aus der Landschaft – sie werden in die Erde verlegt. © Symbolbild/dpa

Es war nur ein mittelgroßer Ast, den eine Sturmböe am Donnerstagnachmittag auf die Mittelspannungsleitung der Enso in Bärnsdorf fallen ließ. Zwar hielt diese dem Ast Stand, der Strom war dennoch weg. In Bärnsdorf konnten die Haushalte kurze Zeit später wieder versorgt werden. Die Volkersdorfer mussten dagegen ganz 17 Stunden ohne Strom auskommen. Denn die Feuerwehr kam mit ihrer Technik nicht an den Ast heran, um diesen zu entfernen. Zudem gefährdeten Gewitter immer wieder die Helfer. Und die Enso war aufgrund der vielen Havarien erst am nächsten Vormittag in der Lage, zu handeln.

Der Ausfall in der vergangene Woche war indes nicht das erste Problem mit dieser Leitung. In den vergangenen Jahren hatte es durch die dicht daneben stehenden großen Bäume bereits mehrfach Zwischenfälle gegeben.

In Zukunft soll das nicht wieder passieren. Wie Enso-Sprecherin Birgit Freund auf Nachfrage der SZ sagte, wird die Mittelspannungsleitung im Zuge des derzeit laufenden Aufbaus eines Breitbandnetzes für das schnelle Internet von der Enso gleich mit in die Erde verlegt.

