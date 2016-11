Freikauf aus Asyl-Mietverträgen Das Landratsamt plant die Schließung mehrerer Häuser – und muss dafür gut zwei Millionen ausgeben.

Der Prasseweg 9 in Neusörnewitz: Der Landkreis hat das Gebäude auf zehn Jahre angemietet, weil daraus eine Asylunterkunft werden sollte. Doch verglichen mit anderen Unterkünften, räumt das Landratsamt ein, ist es „aufgrund der Größe, Lage und baulichen Voraussetzungen nicht unbedingt vorzugswürdig zur Unterbringung von Asylbewerbern geeignet“. Der Kreis will Asylsuchende in Zukunft unter anderem vorrangig an Standorten mit guter infrastruktureller Anbindung und sozialer Betreuung unterbringen. © Arvid Müller

Platz für 6 800 Asylbewerber bis Jahresende – von dieser benötigten Kapazität für den Landkreis Meißen war der Kreistag noch Mitte März ausgegangen. Denn der Lenkungsausschuss Asyl hatte im Januar für den Freistaat 2016 eine Zuwanderung von 51 000 Menschen vorausgesagt. Der Landkreis mietete daraufhin mehrere Objekte und Grundstücke an und sanierte eigene Häuser und Wohnungen.

Der März war gleichzeitig der Monat, in dem sich abzeichnete, dass die Zahl der ankommenden Flüchtlinge deutlich zurückgehen würde. Die Ursache dafür liegt in der Schließung der Balkanroute sowie dem Abkommen mit der Türkei. Statt 6 800 Plätzen wird der Landkreis bis Jahresende nur noch rund 2 800 benötigen, mit einer Sicherheitsreserve sind es 3 100 Plätze.

Der Kreistag wird daher am kommenden Donnerstag, 8. Dezember, in einer öffentlichen Sitzung über die weitere Unterbringungen der Asylsuchenden und Flüchtlinge abstimmen. Eine Beschlussvorlage beschreibt, wie diese aussehen könnte.

Laut dem Dokument sollen mehrere Häuser geschlossen beziehungsweise nicht weiter als Asylunterkünfte genutzt oder anderweitig verwendet werden. Teilweise müssen deshalb hohe Ablösesummen gezahlt werden. So wird der Landkreis dem Betreiber des Standortes Querweg 13 in Weinböhla, der ITB Dresden GmbH, die Planungskosten für die abgesagte Erweiterung in Höhe von rund 180 000 Euro erstatten müssen. Die Kapazität sollte durch einen Anbau von 130 auf 290 Betten erhöht werden. Sollte der Ausbau später doch nötig werden, würden die erstatteten Planungskosten auf den zu zahlenden Betreibersatz angerechnet.

Links zum Thema Ein Konzept mit Weitsicht

Eine wesentlich größere Summe nennt die Beschlussvorlage für das Objekt Prasseweg 9 in Coswig: Fast zwei Millionen Euro wird die sofortige Beendigung des Mietvertrages den Landkreis kosten. Dabei haben dort noch gar keine Flüchtlinge gewohnt, der Gebäudekomplex mit Bürogebäude und Produktionshalle im Gewerbegebiet in Neusörnewitz sollte frühestens Ende Februar fertiggestellt sein und einmal Platz für 250 Menschen bieten. Der Mietvertrag wurde gleich über zehn Jahre mit der MAR Service-Group AG geschlossen. Trotz der hohen Ablösesumme spart der Kreis sogar noch knapp 1,3 Millionen.

Die frühere Musik- und Kunstschule auf der Weßnitzer Straße 1 in Großenhain wurde im Juli fertiggestellt, soll aber doch nicht als Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber genutzt werden. „Der Kreistag stimmt einer Veräußerung des Objektes zum vollen Wert zu“, heißt es in der Vorlage. Das ehemalige Kinderkurheim in Volkersdorf, ebenfalls als Gemeinschaftsunterkunft vorgesehen, doch nie belegt, könnte als Künstlerhaus genutzt werden.

In die Cöllner Straße 19 in Meißen sollen dagegen Studenten der direkt nebenan gelegenen Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung ziehen. „Der Landrat wird beauftragt, mit dem Land Sachsen die Modalitäten zu verhandeln, wobei auch eine Veräußerung des Objektes nicht ausgeschlossen werden soll“, so das Dokument. Arndt Steinbach (CDU) soll laut Beschlussvorlage auch mit der Gemeinde Klipphausen über eine Nachnutzung der Gemeinschaftsunterkunft in Röhrsdorf verhandeln. Der Aufbau kostete rund zwei Millionen Euro. Nur in einer der vier Baracken, der ältesten, haben schon Flüchtlinge gelebt, derzeit sind es 15 Menschen. Mittelfristig sollen die rund 50 Asylsuchenden aus der Gemeinschaftsunterkunft An der Turnhalle 9 in Großenhain hierherziehen.

„Bei der Abwägung, von welchen Objekten sich der Landkreis Meißen jetzt trennt, spielen zusätzlich zur Kosten-Nutzen-Relation weitere Gründe eine Rolle, wie zum Beispiel die generelle Geeignetheit eines Objektes im Vergleich zu anderen“, erklärte Helena Musall, stellvertretende Landkreissprecherin, auf SZ-Anfrage. So begründet sie auch, dass das Landratsamt trotz der zahlreichen Schließungen an der Rittergutstraße 13 bis 19 in Riesa als Asylunterkunft festhält. „Die Rittergutstraße hat beispielsweise im Vergleich zum Prasseweg eine viel bessere infrastrukturelle Anbindung und lässt sich später zu sozialem Wohnraum umnutzen.“ Das genaue Konzept und die Hintergründe für die Standortschließungen würden laut Helena Musall bei der Kreistagssitzung am 8. Dezember erläutert.

zur Startseite