Freikarten für



„Zauber der Travestie“

Wir haben für die beiden Travestie-Shows im Volkshaus Döbeln Freikarten verlost. Über jeweils zwei Eintrittskarten für die Show am Freitag können sich freuen: Karin Dost in Döbeln, Bärbel Wetzig in Ostrau, Christine Schuster in Waldheim, Lilo Faulhaber in Döbeln und Brigitte Kretschmer in Roßwein.

Für das Gastspiel am Sonnabend gehen Freitickets an: Irene Heller in Leisnig, Erika Brückner in Ostrau, Susan Milnikel in Kriebethal, Iris Grocke in Döbeln und Gerd Naake in Hartha. Achtung: Die Karten sind nicht übertragbar.

Die Gewinner melden sich bitte am jeweiligen Veranstaltungstag am Einlass.

Die Veranstaltungen im Volkshaus Döbeln beginnen jeweils um 20 Uhr. Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Karten für die Veranstaltungen sind auch erhältlich im DA-Treffpunkt in Döbeln, Niedermarkt 4, Tel. 03431 67933511, geöffnet Mo.-Fr. jeweils 9 bis 18 Uhr.

