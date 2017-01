Freikarten für Pittiplatsch Pitti und seine Freunde kommen ins Bischofswerdaer Kulturhaus. Die SZ verlost Tickets dafür.

Pitti und seine Freunde kommen nach Schiebock. © PR

Pittiplatsch und seine Freunde kommen ins Kulturhaus Bischofswerda. Am Sonnabend dieser Woche 16 Uhr sind die Original-Fernsehfiguren in einem neuen Programm zu erleben. Im Märchenland scheint es einen Dieb zu geben; ein Geschenk für die Pittiplatsch-Oma wurde gestohlen. Doch zum Glück gibt’s den schlauen Herrn Fuchs. Der setzt seinen ganzen kriminalistischen Spürsinn ein, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Aber auch Frau Elster hat ihre Entdeckungen gemacht .... (SZ)

Für Leser der SZ stellt der Show-Express Könnern als Veranstalter dreimal je zwei Freikarten bereit. Wir verlosen die Tickets am Dienstag. Sie können uns bis 15 Uhr eine Mail senden an sz.bischofswerda@ddv-mediengruppe de. Oder Sie rufen am Dienstag in der Zeit von 15 bis 15.15 Uhr in der SZ-Lokalredaktion Bischofswerda an 03594 77635110.

