Freikarten für Einser-Schüler Die Görlitzer müssen sich beeilen: Ab Sonntag hat die Theaterkasse zu.

Szene aus dem Abenteuerstück „Der König der Schmuggler - Das Geheimnis des Pascherfriedel“ von Axel Stöcker. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Noch bis Ende der Sommerferien ehrt das Gerhart-Hauptmann-Theater Schülerinnen und Schüler, die sich besonders im musischen und künstlerischen Bereich hervorgetan haben. Jeder, der auf dem Zeugnis des vergangenen Schuljahres eine Note Eins in den Fächern Kunst und/oder Musik erhalten hat, erhält eine Freikarte für eine Vorstellung des Schmuggler-Spektakels „Der König der Schmuggler – Das Geheimnis des Pascherfriedel“ auf der Waldbühne Jonsdorf. Dazu müsse der Schüler lediglich mit seinem Zeugnis an der Theaterkasse vorsprechen, teilte Franziska Springer, Referentin für Presse und Onlinekommunikation am Theater, am Donnerstag mit.

Das Angebot gilt an beiden Theaterkassen, dabei ist allerdings zu beachten, dass die Theaterkasse des Görlitzer Standortes aufgrund der Theaterferien lediglich bis diesen Sonnabend besetzt ist. Die Kasse des Zittauer Theaters geht erst am 12. August in die Spielzeitpause. Bis dahin ist es auch weiterhin möglich, bereits Karten für die neue Spielzeit am GHT zu erwerben. (szo)

