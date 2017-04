Freikarten für eine Million Euro verschenkt Rechnungsprüfer beanstanden freigiebige Kultureinrichtungen, ungeeignete Aufsichtsräte und befangene Jugendhelfer.

Um für den Tanz in Hellerau zu begeistern, verteilt das Europäische Zentrum viele Freikarten – die Rechnungsprüfer fordern eine klare Regelung dazu.

In der Stadtverwaltung wird zu unkontrolliert gearbeitet. Das ist das Fazit von Herbert Gehring, dem Chef des Rechnungsprüfungsamtes. Dessen Kollegen prüfen regelmäßig die Rechnungen und Abläufe im Rathaus. Sie fanden auch klare Verstöße gegen Gesetze. Die eklatantesten Beispiele des aktuellen Berichts:

In Hellerau werden besonders viele Freikarten vergeben.

Knapp eine Million Euro hätten die Karten im Verkauf gebracht, die vier Kultureinrichtungen innerhalb von drei Jahren verschenkt haben. Untersucht wurden das Europäische Zentrum der Künste Hellerau, die Operette, die Philharmonie und die Musikfestspiele von 2011 bis 2013. Bei der Philharmonie und in Hellerau ist der Anteil an Freitickets stetig gestiegen, bei den anderen reduziert worden. Den Prüfern fiel vor allem auf, dass das Haus mit dem geringsten Ertrag, also Hellerau, etwa 20 Prozent der Karten verschenkt. Hellerau erwirtschaftete knapp 500 000 Euro in der Zeit, Philharmonie und Operette jeweils das Zehnfache – diese vergaben aber nur etwa fünf Prozent Freikarten. Die Prüfer fordern, wie es der Rechnungshof ebenfalls verlangt, eine konkrete Regelung für alle. „Grundsätzlich ist es nicht falsch, Freikarten zu vergeben. Aber es muss gleich und nachvollziehbar geregelt sein“, so Gehring.

Befangenheit ist bei der Jugendhilfe ein massives Problem.

11,8 Millionen Euro gab es 2013 an Förderung für 147 Projekte der Jugendhilfe. Die Prüfer stellten fest, dass die Richtlinie der Stadt dazu von 2000 stammt und völlig veraltet ist. „Außerdem hat die Stadtverwaltung keinen Überblick, wer welche Zuschüsse erhält“, so Gehring. Er fordert ein Fördermanagement. Außerdem kritisieren die Prüfer, dass vor allem große Träger im Jugendhilfeausschuss sitzen, der über die Förderung entscheidet. Dadurch haben diese Einfluss auf die Verteilung – eine „Befangenheitsproblematik“. Die Regeln sind so kompliziert, dass die Kontrolle schwierig ist. Die Richtlinie müsse verändert werden, das versuche der Ausschuss zu verhindern.

In den städtischen Betrieben fehlen Fachleute im Aufsichtsrat.

Erstmals durften die Prüfer auch die städtischen Firmen durchleuchten. Exemplarisch taten sie das auch bei den Verkehrsbetrieben DVB. „Der Gesetzgeber fordert, dass die Mitglieder im Aufsichtsrat eine betriebswirtschaftliche Erfahrung und notwendige Sachkunde mitbringen“, so Gehring. „Wir haben Zweifel, ob das alle erfüllen.“ Schließlich wählen die Stadträte sich meist gegenseitig hinein. Das betreffe auch andere Töchter der Stadt. Dadurch arbeite das Kontrollgremium nicht auf Augenhöhe mit der Geschäftsführung. Schließlich gehe es um Entscheidungen über viele Millionen Euro. In den Aufsichtsräten sollen laut Gehring auch weiterhin Stadträte sitzen. „Aber ein gesunder Mix wäre gut, mit einigen echten Fachleuten.“ Zudem biete die Verwaltung Schulungen für Räte an. Diese werden laut Gehring aber kaum besucht.

Fehlende Kontrolle führt zum Gesetzesbruch.

Zudem kritisiert Gehring, dass auch bei den Abrechnungen der Stadt ein Kontrollsystem fehle. So wurde ein Sonderposten über sechs Millionen Euro als Vorsorgevermögen entdeckt, der längst hätte aufgelöst werden müssen. „Das ist ein klarer Gesetzesverstoß“, so Gehring. Dennoch sei überwiegend ordentlich gewirtschaftet worden.

