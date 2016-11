Freikarten für Ede Geyer gewinnen Am 18. November kommt der Kulttrainer nach Bautzen, die Abonnenten unseres Newsletter „Bautzen kompakt“ haben die Chance auf eine Freikarte für den Fußballtalk.

Eduard Geyer kommt zum Fußballtalk nach Bautzen. © dpa

Täglich frische News und die Chance auf eine Freikarte für den Fußballtalk mit Eduard Geyer. Dieses Angebot machen wir jetzt den Abonnenten unseres Newsletters „Bautzen kompakt“. Der Morgen-Newsletter der SZ erscheint an jedem Werktag um 7 Uhr. Er wird per E-Mail versandt. Kompakt und aktuell fasst er die wichtigsten Informationen aus der Kreisstadt zusammen.

Zusätzlich können die Abonnenten des Newsletters jetzt eine Freikarte für den Fußballtalk mit Eduard Geyer gewinnen. Am 18. November kommt die Trainerlegende nach Bautzen. Ab 19.30 Uhr stellt er im Burgtheater sein Buch „Einwürfe“ vor. Wir verlosen für diese Veranstaltung fünfmal eine Freikarte. Wie Sie die Tickets gewinnen können, erfahren Sie täglich in unserem Morgen-Newsletter.

Hier geht es zur Anmeldung: www.sz-link.de/newsletter-bz

Und hier finden Sie ein Beispiel für unseren Newsletter: Ausgabe vom 8.11.2016

So funktioniert der Newsletter

An wen richtet sich der Newsletter?

An alle, die wissen wollen, was heute in Bautzen wichtig ist? Unser Newsletter beantwortet diese Frage jeden Morgen neu. In zwei bis drei Minuten haben Sie den Überblick und gehen immer gut informiert in den Tag.

Wann erscheint „Bautzen kompakt“?

Der Newsletter erscheint an jedem Werktag um 7 Uhr. Zusammengestellt wird das Angebot von den Redakteuren der Sächsischen Zeitung.

Welche Vorteile bietet der Newsletter?

„Bautzen kompakt“ ist lokal, kurz und aktuell. Sie erhalten den Newsletter kostenlos. Das Design passt sich Ihrem Bildschirm an. Sie können den Newsletter klassisch am PC lesen, aber auch auf dem Smartphone oder Tablet.

Wie kann ich mich anmelden?

Der Newsletter wird per E-Mail verschickt. Um sich anzumelden, folgen Sie bitte dem Link. So gelangen Sie automatisch auf die Anmeldeseite und können „Bautzen kompakt“ kostenlos abonnieren.

Anmeldung: www.sz-link.de/newsletter-bz

